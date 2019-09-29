درة تلجأ إلى نسخ إطلالة نوال الكويتية في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

للمرة الثانية لها خلال تواجدها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تلجأ الفنانة التونسية دُرة زروق، لنسخ إطلالات أخرى ارتدتها بعض الفنانات والمشاهير، حيث فاجأت دُرة، متابعيها بالظهور بفستان من تصميم زهير مراد في حفل ختام مهرجان الجونة.

وجاء ظهور دُرة زروق، بفستان مكرر دون إجراء أي تعديل عليه وحرصت على تنسيق شعرها على طريقة Bun نظرًا للتطريز الموجود على إحدى الكتفين.

وكانت هذه الإطلالة نفس إطلالة الفنانة نوال الكويتية في آب/أغسطس الماضي، وتحديدًا عندما وقفت على مسرح طلال مداح لإحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ولكن الفرق الوحيد في الإطلالة هو إضافة أكمام للفستان ليتناسب مع العادات والتقاليد الخاصة بالمملكة، كما رفعت شعرها أيضًا على طريقة Bun.

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ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها درة خلال المهرجان بإطلالة منسوخة رغم أنها تُعد واحدة من أبرز نجمات الوطن العربي شياكة خلال ظهورها في الاحتفالات والمهرجانات الفنية.

وأطلت درة، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "لما بنتولد"، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أمير عيد، بإطلالة منسوخة أيضًا؛ إذ انضمت للفنانة السورية نسرين طافش التي سبقتها للأمر نفسه.

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وارتدت الفنانة التونسية درة، فستانًا من دون أكمام من تصميم اللبناني العالمي زهير مراد، وحمل اللون الأسود، وتميز تصميمه بفتحات على جانبي الخصر وتنورة منفوشة تحتوي على طيات مليئة بالطبعات والنقوش، وفتحة صدر على شكل "V".

ولكن دُرة نسخت هذه الإطلالة، من راقصة باليه عالمية أمريكية تُدعى ميستي كوبلاند، وكانت قد اختارته للظهور به خلال مهرجان الفنون أوبرا ميتروبوليتان بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت دُرة، صورًا عبر حسابها على "إنستغرام"، خلال ظهورها بهذا الفستان في فيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة، ورافقها في الصور الفنانة منى زكي، وأروى جودة، وجميلة عوض، وحلا شيحة، والفنان اللبناني نيقولا معوض.

يُذكر أن مهرجان الجونة في دورته الثالثة شارك فيه 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.

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