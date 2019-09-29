ما هي مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

تعد العدسات اللاصقة وسيلة فعالة ومريحة لتصحيح الرؤية دون الحاجة للنظارات، لكن الفشل في العناية بها بالطريقة الصحيحة يمكن أن يؤدي إلى حالات خطيرة كالتهابات العين.

وينصح الخبراء بغسل الأيدي وشطفها وتجفيفها جيداً قبل لمس العدسات وتجنب وضع أشياء مثل وضع الماء أو اللعاب عليها مباشرة، حسب ما جاء فى موقع"24 الإمارتي".

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كما ينصح الخبراء بعدم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم لأنها قد تحجب الأكسجين الضروري لصحة قرنية العين، وعلى الرغم من أن العدسات اللاصقة الحديثة تسمح بمرور الأكسجين إلى القرنية أثناء النهار، إلا أن العين تكون مقفلة أثناء النوم مما يقلل من الأكسجين المتاح ويسبب مشاكل صحية للعينين.

وبحسب الخبراء، فإن ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل قرحة القرنية التي قد تكون مؤلمة للغاية.

وعلى الرغم من أن قرحة العين حالة نادرة جداً وغالباً ما تكون قابلة للعلاج، إلا أنها عادة ما تتسبب بندوب تترك آثار طويلة الأمد على الرؤية، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.