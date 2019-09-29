"بـ70 جنيه تقدر تاكل سوشي".. دينا عرفة تتقن طريقة عمل "وجبة الأغنياء" في المنزل

في ظل أعباء وصعوبات الحياة حاولت دينا كمال عرفة، باحث مساعد بمعهد الصحة الحيوانية، التفكير خارج الصندوق، في طريقة تنشر من خلالها طريقة عمل السوشي في المنزل، التي تعد وجية قاصرة على الأغنياء، في محافظة الاسماعيلية.

تخرجت "عرفة" من كلية طب بيطري جامعة قناة السويس عام 2006، حتى تمكنت وحصلت على الدكتوراة، لتفكر بعد ذلك في طبخ أكلة تستمع أثناء تحضيرها، "أنا اتعلمت طريقة عمل السوشي بأنواعه من غير ما آكله في مطاعم، اتعلمته أون لاين بقت اتسلى بعيد عن الحياة الأكاديمية في حاجة بحبها".

"الحى الني"، كان هذا هو المصطلح الذى أطلقه أهالي الإسماعيلية على السوشي، لذلك حاولت "دينا"، تغيير هذه الفكرة، ونشر منتج لم يكن أهالي البلد يعرفونه كما ذكرت أثناء حديثها لـ "هُن": "كنت عايزة أعمل حاجة أنا بحبها واأعرف الناس في الإسماعيلية يعنى إيه سوشي".

عقب اتقانها صناعة السوشي ومكوناته، كان أول انطلاقة لها لعمل صفحتها عبر "فيس بوك": "Homemade Sushi"، تقول: "الناس عرفت من خلال الصفحة إن السوشي مش شرط يبقى ني، ولا لازم تبقى غني علشان تاكله، لو معاك 70 جنيه ممكن تاكل سوشي".

Advertisements

كان التحدي لها تعليم الآخرين كيفية اتقان عمل السوشي في محافظة لم تكن تعلم عنه شيئًا: "الاكلة ملهاش أي زبائن في الإسماعيلية، أثبت أنها أكلة عادية وأي حد يقدر يأكلها في البيت بأقل تكلفة".

انتشرت الفكرة من الإسماعيلية إلى القاهرة والإسكندرية، عقب تفكير بعض الفتيات في عمل مشروع سوشي في المنزل نتيجة الفكرة التي اقترحتها "دينا"، كما ذكرت.

شاركت تجربتها مع سفارة اليابان وتلقت دعوة من السفارة اليابانية لحضور حفل مهرجان الأكل الياباني بفندق إنتركونتيننتال بالقاهرة، ولقاء الشيف "كيوشى كيمورا" وهو من اشهر طهاة السوشي في العالم.

تتمنى "دينا"، استكمال دراستها الأكاديمية في اليابان، فهو الحلم تسعى لتحقيقه منذ عدة سنوات ولكن لم يحالفها الحظ حتى الآن.