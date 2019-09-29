بعد إعجاب الفتيات به.. بروتوكول العائلة المالكة في بريطانيا الخاص بالأظافر

أظافر قصيرة، منمقة، مبرودة، شكل طبيعي دون تكلف في الطول، أو حتى في لون طلاء الأظافر، هكذا كانت يد الأميرة بياتريس، خلال خطبتها من صاحب أكبر مجموعة شركات عقارية في إيطاليا، الملياردير إدواردو مابيلي موززي.

شكل الأظافر الطبيعي تماما أثار إعجاب الفتيات، اللائي تحدثن عن تكلفهن في حفلات الزواج والخطوبة، وضرورة زيادة صالون التجميل من أجل تقليم الأظافر، إذا كسرت، ووضع أظافر صناعية في حالة كانت الأظافر قصيرة، ولكن يبدو أن الأمر يختلف مع الأميرات.

بروتوكول أظافر العائلة الملكة

ويمنع بالفعل بروتوكول العائلة المالكة، الملكة أو أيا من الأميرات، أو فتيات من أفراد العائلة المالكة، من وضع لون طلاء أظافر غامض، أو إطالة أظافرهن، بل يحتم عليهن، ضرورة أن تكون الأظافر قصيرة، مقلمة، وبها لون مانيكير فاتح، مثل الأبيض، الأوف وايت، الشفاف، ألوان النودز أو التي لها لون الجسم فقط.

Advertisements

خطبة الأميرة بياتريس وإدواردو مابيلي موززي

وكان القصر الملكي الإنجليزي قد أعلن مؤخرا خطبة الأميرة بياتريس، البالغة من العمر 31 عاما وهي الابنة الأكبر للأمير أندرو والأميرة سارة دوق ودوقة يورك وحفيدة الملكة اليزابيث، من رجل الأعمال الإيطالي إدواردو مابيلي موززي، البالغ من العمر 34 عاما.

وجاءت الخطبة بعد أشهر قليلة من المواعدة، وكان موززي تقدم لطلب الزواج منها في وقت سابق من هذا الشهر بإيطاليا، وأعلن بيان صادر عن القصر الملكي البريطاني أن الزواج سيكون في عام 2020، وأعرب والديها عن سعادتهما الكبيرة بخطبة ابنتهما من رجل محب ووفي، متمنين لهما مستقبلا عائليا سعيدا.