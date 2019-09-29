مقبلات شهية: أصابع الفراخ بالعسل والمستردة

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:

1/2 كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح طولية

4 ملعقة كبيرة مستردة

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

2 ملعقة كبيرة مايونيز

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 بيضة مخفوقة

1/4 كوب لبن فاتر

1 مكعب مرقة دجاج ماجي

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3/4 كوب بقسماط ناعم

3/4 كوب دقيق

طريقة التحضير:

اغسلي صدور الفراخ تحت مياه جارية .. اتركيها جانباً تتخلص من الماء الزائد، ثم قطعيها إلى أصابع طولية على ألا تكون سميكة زيادة عن اللزوم.

تبلي أصابع الفراخ بالمستردة والعسل والمايونيز والليمون .. اتركيها جانباً لمدة 30 دقيقة.

اذيبي مكعب مرقة الدجاج ماجي في اللبن .. اتركيه حتى يبرد، ثم اضيفيه على البيض المخفوق.

انشلي أصابع الفراخ من التتبيلة، ثم اغمسيها في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط مرة أخرى.

سخني مقدار من الزيت في طاسة على نار متوسطة الحرارة .. قومي بتحمير أصابع الفراخ على الوجهين حتى يصبح لونها ذهبي وتتأكدين من النضج.

انشليها وضعيها على ورق مطبخ حتى تتشرب الدهون الزائدة، ثم قدميها ساخنة.