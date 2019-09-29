صور.. "رهام" تحارب الحزن والاكتئاب بالفحم: برسم حرب الإنسان مع نفسه

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بأناملها الصغيرة، مستخدمة رصاص وفحم، تجلس رِهام بعيو، صاحبة الـ14 عاما، أمام لوحاتها البيضاء، تحاول التعبير عن حرب الإنسان مع نفسه بالرسم.
الاكتئاب، التفكير المُزمن، أو الحزن، جميعها أمور تضع الإنسان في دائرة مُفرغة بينه وبين الذات، تحاول الليبية رِهام، رسمها بقدر ما استطاعت، معتمدة على موهبتها التي ثقلتها مؤخرًا بفيديوهات عبر "يوتيوب"، والممارسة.
"بعيو": بدأت من سنتين ومسابقات المدرسة وجهتي الوحيدة
أوضحت "بعيو" أنها اكتشفت موهبها في الرسم، منذ 2017، خلال دراستها بالصف الثاني الإعدادي، وإنها لم تجد أمامها سوى المسابقات المدرسية للترويج لرسمها ولوحاتها، التي تجدهما المنفذ الوحيد لها، للهروب من ضغوطات الحياة، والأمور التي تتعرض لها البلاد، فدومًا ما تحتضنها أوراقها البيضاء، وأقلامها الرصاص، لتُغذيهما بالرسومات.
"بعيو": برسم اللي الإنسان مش عارف يحيكه
إحساس الاكتفاء والعُزلة، الشعور بالاكتئاب، والدخول بدائرة الوسواس والتفكير، جميعها مشاعر يمر بها الإنسان لا يستطيع التعبير عنها، تحاول صاحبة الـ14 عاما، التعبير عنها برسومات توضيحية، قائلة لـ "هُن": "برسم حرب الإنسان مع نفسه".
على الرغم من انسياقها حول التعبير عن مشاعر الحُزن والاكتئاب، لم تُهمل الليبية رسم أشهر النماذج المصرية، وعلى رأسهم كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، والفرعون المصري، المحترف محمد صلاح.
واختتمت: "بهوى التصوير والكتابة لكن الرسم له مكانة كبيرة عندي، واتمنى دراسة الطب البشري مستقبلًا".
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