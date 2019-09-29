السيلان.. الأعراض وأسباب الإصابة

يُصاب بعض الأزواج بعدوى السيلان، التي تُسببها البكتيريا المنقولة عند الجماع، والاتصال الجنسي، وقد ينتقل للأطفال إذا أُصيبت به الأم.

ومضاعفاته قد يصيب السيدات أو الرجال بالعقم، بسبب إمكانية انتشار البكتيريا في الرحم وقناتي "فالوب"، كما يمكن أن يتسبب في النهاية الإصابة بالإيدز.

وإليكم كل ما لا تعرفونه عن عدى السيلان، وفقًا لموقع "mayoclinic":

أسباب الإصابة السيلان

- انتقال بكتيريا السيلان من شخص إلى آخر أثناء الاتصال الجنسي.

- انتقال عدوى البكتيريا خلال صور الجماع المختلفة.

أعراض السيلان

تختلف الأعراض باختلاف العضو التناسلي بين الرجل والمرأة، والتي تأتي على النحو الآتي:

الشعور بالألم عند التبول

إفراز مادة شبيهة بالصديد من فتحة القضيب

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تورم إحدى الخصيتين

الشعور بالألم في الخصيتين

زيادة الإفرازات المهبلية

نزيف مهبلي بين مواعيد الدورة الشهرية

ألم في البطن أو الحوض.

ألم شديد عند الجماع.

الوقاية من السيلان

ضرورة إجراء الزوجين اختبار العدوى المنقولة جنسيًا بين الحين والآخر.

إجراء فحص مرض السيلان بانتظام.

تجنب الجماع إذا كان الزوج أو الزوجة يعانيان أي أعراض مختلفة، حتى يتم الكشف والعلاج.

ارتداء الواقي في حالة الجماع.

تجنب الجماع تمامًا، إذا كان أحد الزوجين يعاني علامات أو أعراض العدوى المنقولة جنسيًا.