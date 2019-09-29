طريقة عمل كيك قدرة قادر

يعد كيك قدرة قادر من أطباق الحلوى الشهيرة والشهية التي يفضلها كثيرين، حضريها لأولادك في المنزل، وقدميها مع الشاي والعصائر الطبيعية بدلًا من أطباق الفطور التقليدية.

مقادير كيك قدرة قادر

ربع كجم دقيق

8 بيضات

كوب وربع سكر

زبدة لينة

3/4 كوب لبن

فانيليا سائلة

بيكنج بودر

كريم كراميل

لبن محلى

1/2 كوب سكر بودرة

ملعقتان كبيرتان ماء

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عصير ليمون

طريقة تحضير كيك قدرة قادر

قومي بتسخين السكر أولًا، ليصبح باللون البُني، وضيفي له الفانيليا مع الزبدة والماء والليمون، على النار لبضعة دقائق.

في وعاء آخر، اخلطي البيض مع اللبن والفانيليا والسكر، ثم ضيفي مع إضافة الكراميل.

في وعاء جديد آخر، اخلطي الدقيق مع السكر البودرة والزبدة وخليط البيض واللبن والفانيليا والبيكنج بودر، مع الكراميل.

ضعي الخليط في قالب آخر أكبر به ماء، ثم ادخليه الفرن، لمدة ساعة إلا ثلث، ثم يتم قلب "الكيكة" ووضعها في الثلاجة.

احضري قالب الكيك، وضعي فيه السكر على النار حتى يسيح، ثم ضيفي الزبدة مع الماء والليمون والفانيليا حتى يصبح لونه بني ثم يرفع.

في الخلاط الكهربائي، اخلطي اللبن مع السكر والبيض والفانيليا، ثم ضيفي الكراميل.

يخلط السكر مع البيض والزبدة واللبن والفانيليا ويخلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف مع الخفق.

يضاف خليط الكيكة لخليط الكريم كراميل ويوضع القالب في قالب أكبر به ماء ويدخل الفرن، حتى تنضج.

تترك لتبرد تماما ثم تقلب في قالب التقديم وتوضع بالثلاجة ثم تقدم.