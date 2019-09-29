في ذكرى "درية زوجة الوزير".. معلومات عن الفنانة كوثر العسال

تميزت بإطلالة خاصة وأسلوب مختلف ونبرات صوت مميزة، برعت في دور "درية" زوجة الوزير بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، قبل أن تختفي بعدها عن الأنظار واعتزال الفن، إنها الفنانة كوثر العسال، التي يحل اليوم الذكرى الـ6 لرحيلها.

شاركت العسال في كثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، بينها "حافية على جسر الذهب" و"امرأة للحب"، ومسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

"هُن" يستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

- بدأت حياتها الفنية في الستينيات وشاركت في العديد من السهرات التليفزيونية، لكن شهرتها الحقيقية كانت من خلال شخصية "درية" زوجة الوزير في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، واعتزلت الفن من بعده.

- هي ابنة خالة الفنان محمد وفيق، الذي تزوجت منه عقب وفاة زوجها الأول الفنان عبدالمنعم إبراهيم، الذي عاشت معه 20 عامًا حتى وفاته.

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- اعتزلت "العسال" الفن مبكرًا، واختفت عنها الأنظار تدريجيًا بعد ظهورها بشخصية "درية" زوجة الوزير في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

- اهتمت بحياتها الشخصية وكرست حياتها لزوجها محمد وفيق والاهتمام به وبأعماله الفنية وذلك بعد وفاة زوجها الاول عبدالمنعم إبراهيم.

- قرر زوجها "وفيق" التبرع بمجوهراتها إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، ثم تبرع بمنزلهم بالمهندسين، بكل ما فيه من أثاث إلى أحد الشباب المقبل على الزواج.