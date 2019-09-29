طريقة عمل سكالوب بانيه

السكالوب بانيه من الأكلات الرئيسية مع الأرز أو المكرونة، وهو من الأكلات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في البيت، وفيما يلي طريقة التحضير: المقادير شرائح لحم سكالوب بقسماط زعتر فريش بودرة بصل بودرة ثوم ملح وفلفل أسود بيض Advertisements مستردة كريمة دقيق زيت طريقة التحضير يتبل اللحم بالملح والفلفل والثوم والبصل البودر، والزعتر الفريش والمستردة. يغمس اللحم فى الدقيق ثم البيض المخفوق مع ملح وفلفل وكريمة. يغمس اللحم بعد ذلك في البقسماط مع الضغط على اللحم. يمكن تخزين اللحم بتلك الطريقة في الفريزر، ثم طهيها مباشرة من الفريزر. تحمر فى زيت غزير حتى تنضج تماما ثم تقدم بالهنا.

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