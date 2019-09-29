داء الكلب.. الأعراض وأسباب الإصابة وطرق الوقاية

قد يتعرض شخص لعضة حيوان بشكل مفاجئ، ما يسبب له إصابة بداء الكلب، وإذا لم يتم إسعافه على الفور حتما سيفارق الحياة.

وتحيي منظمة الصحة العالمية، اليوم، اليوم العالمي الـ13 لداء الكلب، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "التطعيم: هو أساس كل جهود مكافحة داء الكلب".

وتقدم "هُن" أعراض داء الكلب وأسبابه وطرق الوقاية، وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك":

أعراض داء الكلب

الحمى

الصداع

الغثيان

قيء

الهياج

القلق

التشوش

فرط النشاط

صعوبة البلع

فرط اللعاب

الخوف من الماء (رهاب الماء) بسبب صعوبة البلع

الهلوسة

الأرق

الشلل الجزئي

أسباب الإصابة بداء الكلب

سبب داء الكلب هو فيروس داء الكلب، الذي ينتشر من خلال لعاب الحيوانات المصابة، ويمكن للحيوانات المصابة أن تنشر الفيروس عن طريق عض حيوان آخر أو شخص آخر، وفي حالات نادرة يمكن أن ينتشر داء الكلب عند دخول اللعاب المصاب إلى جرح مفتوح أو الأغشية المخاطية، مثل الفم أو العينين.

الحيوانات التي يمكن أن تنقل فيروس داء الكلب

يمكن لأي حيوان ثديي "حيوان يرضع صغاره"، أن ينقل فيروس داء الكلب، بالإضافة إلى أنه في حالات نادرة، تم نقل الفيروس إلى مستقبلي الأنسجة والأعضاء المزروعة من عضو مصاب، كما أن هناك بعض الحيوانات التي من المرجح أن تنقل فيروس داء الكلب إلى البشر تشمل:

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الأبقار

الكلاب

الناموس

الماعز

الخيول

الخفافيش

القنادس

الذئاب

الثعالب

القرود

الراكون

الظَّرِبَان

الفئران الجبلية

الوقاية من داء الكلب

قم بتطعيم حيواناتك الأليفة

يُمكن تطعيم القطط والكلاب والقوارض ضد داء الكلب، واسأل الطبيب البيطري عن عدد المرات التي يجب تطعيم حيواناتك الأليفة فيها.

أبقِ حيواناتك الأليفة محتجزة

أبقِ حيواناتك الأليفة بالداخل وأشرِف عليهم عندما تكون بالخارج، وهذا سيساعد في عدم احتكاك حيواناتك الأليفة بالحيوانات البرية.

احمِ الحيوانات الأليفة الصغيرة من الحيوانات المفترسة:

أبقِ الأرانب والحيوانات الأليفة الصغيرة الأخرى؛ مثل الخنازير الغينية، بالداخل أو في أقفاص بحيث تكون بمأمن من الحيوانات البرية، ولا يُمكن تطعيم هذه الحيوانات الأليفة الصغيرة ضد داء الكلب.

أبلغ السلطات المحلية عن الحيوانات التائهة:

اتصل بمسؤولي السيطرة على الحيوانات أو منظمات محلية أخرى لإنفاذ القانون للإبلاغ عن الكلاب أو القطط التائهة.

لا تقترب من الحيوانات البرية:

قد تبدو الحيوانات البرية المصابة بداء الكلب غير خائفة من البشر، فمن غير الطبيعي أن تكون الحيوانات البرية ودودة مع البشر، لذا ابقَ بعيدًا عن الحيوانات التي لا يبدو عليها الخوف.

تجنب وجود الخفافيش بالمنزل:

قم بسد أي شقوق أو فجوات والتي يُمكن أن تدخل الخفافيش من خلالها، وإذا عرفت أن هناك خفافيش بالمنزل، فاعمل مع خبير محلي على إيجاد السبل الكفيلة بإبقاء الخفافيش خارج المنزل.

إذا كنت مسافرًا فلا تنسَ التطعيم ضد داء الكلب:

إذا كنت مسافرًا إلى بلد يشيع فيه داء الكلب وتعتزم البقاء هناك لفترة طويلة، فاسأل طبيبك عما إذا كان ينبغي لك تلقِّي تطعيم داء الكلب، وهذا يتضمن السفر إلى المناطق النائية حيث يصعب العثور على الرعاية الطبية.