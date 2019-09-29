سباحة وياخت وحراسة.. كواليس 3 أيام قضاها عمرو دياب ودينا الشربيني في الجونة

3 أيام قضاها الهضبة عمرو دياب برفقة الفنانة دينا الشربيني، في الجونة، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، خلال فعاليات دورته الثالثة.

تغيبت دينا الشربيني، لأول مرة، عن حفل افتتاح المهرجان، غير أنها استطاعت اللحاق بالختام، عقب مرافقتها للهضبة بحفله بالمدينة، وسط حشد كبير من الجماهير والنجوم والنجمات، قبل بدء حفل ختام المهرجان بساعات، لتُرافق الشربيني زملاءها من الوسط الفني على السجادة الحمراء، خلال حفل الختام.

ورغم ظهور دينا للمرة الأولى بالحفل، إلا أنها كانت تتواجد بالمدينة بصحبة الهضبة على مدار 3 أيام، كما أوضحت المصادر.

كواليس 3 أيام لـ عمرو دياب ودينا الشربيني بالجونة

وعلمت "الوطن" أن دياب والشربيني لم يفترقا منذ وصولهما لمدينة الغردقة سويا، وكانا يقضيان وقت الظهيرة سويا في حمام سباحة أكبر فنادق الجونة، حيث يقيم كبار نجوم العالم أثناء تواجدهم بالجونة، كان على رأسهم الفنان العالمي مينا مسعود.

واشترط دياب عدم تواجد أي شخص آخر بحمام السباحة، خلال وجوده به، ووضع حراسات خاصة لعدم مرور أي شخص أو التقاط صور لهما.

فيما كانا يقضيان باقي اليوم على متن إحدى اليخوت المتواجدة بمنطقة المارينا في الجونة.

حفلة أخرى عقب الحفل الجماهيري

وكشفت الفنانة غادة عادل، أن دينا الشربيني وعمرو دياب أقاما حفلًا آخرا، عقب حفله الجماهيري بالجونة، خلال مقطع فيديو شاركته الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وعلقت غادة: "حفلة عمرو دياب كانت تجنن، عمرو ودينا كمان عملوا حفلة بعد الحفلة تجنن برده".

علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

تمتد علاقة الثنائي منذ سنوات، وتثير كل حين تكهنات حول زواجهما، أو ارتباطهما رسميا، إلا أن كل تلك الأنباء لم يثبتها أو يؤكدها أيا من الطرفين، فيما تربطهما علاقة عاطفية، ويظهرا سويا بشكل متكرر في مواقف وفعاليات فنية كثيرة.

عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني

كانت مصادر مقربة من المطرب عمرو دياب، أكدت لـ "الوطن"، أنه لم يتزوج الفنانة دينا الشربيني رسميا حتى الآن، مشيرة إلى أنه ما زال متزوجا من زينة عاشور.

وأضافت المصادر، أن سجل عمرو دياب المدني، يظهر أنه تزوج مرتين، الأولى من الفنانة شيرين رضا وتاريخ انفصالهما عام 1994، والأخرى زينة عاشور.

وكانت صورة تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني، في يونيو الماضي، ظهرا خلالها بملابس سهرة رسمية أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت البعض يتساءلون عن حقيقة زواجهما، بعد أن نشرها الهضبة.

صورة تجمع دينا الشربيني مع عمرو دياب في إسبانيا.. ومتابعون: "كده اتجوزوا ولا إيه؟".

الصورة أيضا نشرتها دينا الشربيني، على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، خلال تواجدها مع عمرو دياب في مدينة ماربيلا الإسبانية، أثناء إحياء "دياب" حفل زفاف لأحد أصدقائه، وهو ما جعل الجمهور يعتقدون أن "دينا" و"دياب" ارتبطا رسميا.