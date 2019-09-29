تركت الطب البيطري من أجل "تطريز الملابس": هكبر في مجالي الجديد

جمعت بين الطب والموهبة التي اكتشفتها مؤخرا رغم امتلاكها حسا فنيا منذ الصغر، تمنت أن تكبر أكثر في مجالها الجديد، والبعد قليلاً عن دراستها للطب البيطري، فقررت أن تأخذ خطوة جديدة بعد أن تركت عملها في إحدى الصيدليات الشهيرة في محافظة دمياط بعد إنجابها طفلها الثاني لرعايته.

تقول كريستين مجدي چورچ خريجة كلية طب بيطري جامعة المنصورة لـ"الوطن": "دائما بحب أي حاجة فنية رغم عدم البدء منذ زمن فمثلا أحب تطريز الملابس وتجميلها كما أقوم بتزيين التورت"، مضيفة: "حاليا لا أعمل بمجال تخصصي في الطب البيطري حيث سبق وعملت في عدة صيدليات لكن بعد زواجى وإنجابي طفلي الصغير جلست في المنزل لرعاتيته والاهتمام به، لذا قررت أن أعمل لأشغل وقتي".

وتابعت: "كانت أمنية حياتي التعيين كأي حد في القطاع الطبي لكن للأسف مفيش تعيين للبيطريين بشكل كبير، ورغم رغبتي الشديدة في العمل في مجالي إلا أنني لم أجد الفرصة سانحة، عملت في العديد من الصيدليات كصيدلانية".

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وواصلت: "لست محبة للعمل في الصيدليات، فبدأت التطريز بالستان ولو الأمر مشي هكبر المجال، وإن شاء الله أكبر ويبقى عندي مشروع واسع"، موضحة أنها تعلمت فنالتطريز من اليوتيوب.