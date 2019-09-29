راوية تطلب الطلاق بعد 31 سنة زواج.. "الراجل عنده 10 أحفاد وبقى بتاع ستات على كبر"

في واقعة تتكرر كثيرا في المجتمع، أقدمت سيدة في العقد الخامس من العمر على طلب الطلاق بعد اكتشافها خيانة زوجها، لم يرتكب الرجل جريمة في عرف المجتمع، لكنه جرح كبرياء راوية صاحبة الـ 48 عامًا، حين تزوج عليها دون علمها، بعد 31 سنة من الزواج.

"الناس بدأت تتكلم علينا في البلد، وإنه بيتردد على بيت سيدة غريبة، وبعد كدة اكتشفنا إنه متزوج منها في السر"، تقول راوية.

وأضافت: "عندنا أربع أولاد و10 أحفاد، وإحنا مش صغيرين للكلام ده، ولو كان عاوز يتجوز كان عمل كدة بالأصول، مش بالطريقة اللي تخلي الناس تتكلم علينا كلام وحش، دي واحدة من البنات كانت هتتطلق بسبب سمعته اللي مبقتش كويسة".

الحكاية بدأت عندما انتشر الحديث في البلدة عن كون الرجل "بصباص وبتاع نسوان على كبر"، راقبت السيدة وواحد من أولادها تحركات الزوج، ثم اصطحبت "حماها" للمنزل المشبوه، فاكتشفوا حقيقة علاقته بالزوجة الجديدة، فما كان منها إلا أن رفعت دعوى طلاق للضرر ومنعت الزوج من دخول البيت.