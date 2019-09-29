طريقة عمل بط مندي

يعتبر البط المندي من الأكلات التي تنتشر في اليمن، ويمكن تحضيرها في العزومات المختلفة لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل البط المندي، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف"، على سي بي سي سفرة.

المقادير

بطة.

أرز بسمتي.

بصل.

طماطم.

كزبرة خضراء.

نعناع.

سكر.

ملح.

شطة.

كركم.

فلفل حار.

قرفة.

قرنفل.

فلفل أسود.

كمون .

بصل أخضر.

زنجبيل.

ثوم مفروم.

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خل.

زبادي.

عصير ليمون.

زبدة.

طريقة التحضير

يوضع ماء ليغلي على النار.

تغسل البطة بدقيق الذرة وعصير الليمون والخل.

تقشر حبة بطاطس وتوضع في قلب البطة قبل سلقها.

تتبل البطة بالملح والفلفل، ونحدث شقوقا فيها باستخدام سكينة، وتتبل بالبهارات، ثم توضع في الماء المغلي، وتترك لدقائق.

يخلط زبادي وفص ثوم وزيت زيتون وملح وفلفل وطماطم، وتضرب معا جيدا ثم يصب الخليط على البطة وتدخل فرنا ساخنا.

في صوص البطة يوضع الأرز مع الزبدة ويترك لينضج.

يقطع الفلفل الحار والبصل الأخضر والنعناع، وتوضع على وجه الطاجن قبل عشر دقائق من إخراجه من الفرن.

يقدم الأرز مع البط.