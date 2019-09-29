الأولى بمسابقة أطروحتي في 180 ثانية: هدفي تصحيح صورة المرأة للغرب

لديها رغبة مُلحة في تصحيح الصورة المغلوطة التي استقرت في أذهان الكثير من الشعوب الأجنبية عن المرأة في الإسلام للغرب، وإثبات أحقيتها في تقلد مكانة تنال التقدير سواء كانت بصفة معنوية أو مادية كتقلدها منصب في المجتمع، تكللت تلك الرغبة بمجهود بحثي للدكتورة دينا الكردي، مدرس مساعد بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية بجامعة الإسكندرية، دام خمسة أعوام في الاستقصاء وتصحيح المفاهيم المغلوطة في رسالة دكتوراه تحت عنوان "مقارنة بين ترجمة كل من أبي بكر حمزة وجان غروجان وأندرية شوراكي لمعاني سورة النساء. دراسة لمشكلات الترجمة"، إلى أن حصلت على المركز الأول على مستوى مصر في مسابقة "أطروحتي في 180 ثانية".

مرت "الكردي"، بضغوط نفسية عصيبة للتدريب على المسابقة في جوانب شتى منها الإلقاء والحضور الاجتماعي للمثول أمام لجنة تحكيم تضم كبار المتخصصين وغير المتخصصين في مجالها، بجانب عدد من الدبلوماسيين، وحشد كبير من الجمهور، كلها كانت مسببات لخلق التحدي بداخلها، وإثبات الصورة الصحيحة عن المرأة.

مواقف شخصية شتى، كشفت عنها "دينا الكردي" في حديثها لـ"الوطن"، مجملها التقليل من صورة المرأة، وعدم أحقيتها في الميراث، وفرض ارتدائها الحجاب، وغيرها من الأمور التي دفعت "الكردي" لدراستها، قائلة: "شوفت ناس رافضة تورّث بناتها ممتلكات"، لم يقف الأمر عند تلك الصورة المغلوطة بل ملاحظتها لكثير من الأخطاء في التفسيرات والترجمات لمعاني القرآن الكريم في صورة النساء كانت سبباً في اختيارها لفكرة أطروحتها البحثية.

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"الكردي": البحث العلمي يعاني من فقدان روح الفريق

أمينات بسيطة، كشفت عنها الفائزة بالمركز الأول في مسابقة "أطروحتي في 180 ثانية"، أهمها أن تصحيح صورة المرأة للخارج، بجانب نشر رسالتها دوليا، لافتة إلى أن مشكلة البحث العلمي في مصر فقدان حلقة التواصل بين الباحثين والجمهور، وفقدان روح الفريق.

وعن المسابقة، أشارت "الكردي" في حديثها لـ"الوطن" إلى أنها بدأت عام 2008 في أستراليا، باللغة الإنجليزية على مستوى العالم، قانونها الأساسي هو أن يقدم الباحث رسالة الدكتوراه التي أجراها في تخصص معين، في 180 ثانية، بأسلوب مبسط، وشيق.

اختلف مسار المسابقة، ففي 2013 نظمت كندا المسابقة باللغة الفرنسية وعممتها على مستوى الدول التي تدرس "الفرنسية"، إلى أن جاءت نسختها السادسة في هذا العام، وأُختريت دينا الكردي لأحسن متسابق على مستوى مصر.