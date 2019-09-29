يعتبر مافن البيض من الأطعمة سريعة التحضير، كما انها تتمتع بالكثير من العناصر المفيدة للجسم. وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل مافن البيض والخضروات للشيف الشربيني. مقادير مافن البيض والخضروات كريب جاهز بيض نصف ملعقة صغيرة ملح نصف ملعقة صغيرة زعتر بصل جزر 2 ملعقة كبيرة مشروم 100 جرام جبنة مبشورة Advertisements فلفل الوان 2 ملعقة كبيرة زيت 2 ملعقة كبيرة كريمة او لبن ربع ملعقة صغيرة فلفل كوسة طريقة تحضير مافن البيض والخضروات - قومى برص الكريب الجاهز فى قالب الكب كيك - قومى بتقطيع كل المكونات صغيرة و تقلب مع بعض - اخفقى البيض مع ملح وفلفل و يضاف الى الخضروات المشوحة مع الكريمة - ضعى الخليط على الكريب فى قالب الكب كيك ثم يرش عليها الجبنة المبشورة مع ملح وفلفل و يدخل الفرن حتى ينضج البيض

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