الامارات | جائزة «كودا» الدولية لـ «الثريا» الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة «كودا» الدولية لـ «الثريا» الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل العمل الفني المبتكر «الثريا» في «صرح زايد المؤسس» على المرتبة الأولى لجائزة «كودا» للتصاميم الفنية لعام 2019 - عن فئة الأعمال الفنية المؤسساتية، حيث تكرّم الجائزة المعترف بها دولياً المشروعات الناجحة والمبتكرة التي تدمج الجانب الفني في التصاميم الداخلية والمعمارية وتصاميم الأماكن العامة.

وتُعد هذه الجائزة إضافة لمسيرة الإنجازات التي توجت بهذا العمل الفني، الذي مثل إضافة كبيرة للمشهد الثقافي في دولة الإمارات، كأحد أبرز الصروح المعمارية في العالم، حيث سبق أن حاز جائزتين، جائزة «أفضل مشروع إنارة خارجي وداخلي» وجائزة «أفضل مشروع إنارة مبتكرة» خلال عام 2018، وذلك ضمن النسخة الـ13 من «معرض الإضاءة في الشرق الأوسط».

ويكمن الابتكار في العمل الفني «الثريا» في استخدام أشكال هندسية ذات مجسمات منتظمة رتبت من أسفل العمل الفني إلى أعلاه، ونسقت بطريقة متناظرة مبتكرة أبدعها الفنان العالمي رالف هيلمك، الذي استلهم إبداعه من رؤية الوالد المؤسس، إذ تشع هذه الأشكال الهندسية لتشكل ملامح الشيخ زايد بشكل يحاكي النجوم في السماء، التي مازالت تشع نوراً وترشدنا إلى الطريق الصحيح، ليعبر بذلك عن رؤيته الخالدة «طيب الله ثراه» التي مازالت تنير مستقبل الأجيال القادمة.

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وقالت رئيسة قسم الجولات الثقافية في صرح زايد المؤسس أمينة الحمادي، إن هذا العمل الفني ثلاثي الأبعاد يزن أكثر من 250 طناً، ويتميز بطابع ديناميكي فريد تم تصميمه ضمن جناح مثلث الشكل تبلغ أبعاده 30x30 متراً، وتتراصف فيه مجموعة من الأشكال الهندسية المنتظمة المكونة من 1327 مجسماً، التي تم تركيبها باستخدام 1110 أسلاك، وتعرف هذه الأشكال باسم «المجسمات الأفلاطونية» الشهيرة بجمالها وانتظامها الهندسي وأبعادها الثلاثية الفريدة على مستوى الحسابات الرياضية، وتخلق الثريا تجربة فنية مميزة خلال الفترة المسائية، حيث تشع المجسمات ليلاً باستخدام 2019 مصباحاً، لتسلط الضوء على الإرث الملهم للشيخ زايد، منارة الأمة التي مازال أبناء الإمارات يستنيرون بوحي حكمتها.

وأضافت أن هذا العمل الفني المبتكر يُعد من أهم العناصر التي يتم شرحها في الجولات الثقافية، ويتم من خلالها إبراز وتسليط الضوء على القيم النبيلة والمآثر الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وإتاحة الفرصة للأجيال القادمة للتواصل العميق والارتباط الأوثق بزايد الخير والتعرف على رؤاه وأفكاره، وإنجازاته وأثره الطيب على مستوى الدولة والعالم، واستلهام رؤيته لاستكمال مسيرة التقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الأشكال الهندسية تشع لتشكل ملامح الشيخ زايد بشكل يحاكي النجوم في السماء، التي مازالت تشع نوراً وترشدنا إلى الطريق الصحيح.