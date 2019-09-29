الامارات | لطيفة التونسية: سأقاضي من «يسرق» أغانيّ

شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة التونسية: سأقاضي من «يسرق» أغانيّ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

في خطوة مفاجئة لجمهورها ومتابعيها، حذرت المغنية التونسية لطيفة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، من اتخاذها إجراءات قانونية صارمة لمن يغني أو يسجل أو يعيد أي أغنية من أغانيها، معللة قرارها بالقول «بما أنني تعبت في مشواري وأنتجت كل رصيدي وألبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي، فسأتخذ نفس موقف ريما الرحباني»، في إشارة إلى خطوة ابنة السيدة فيروز في هذا المجال. وفي الوقت الذي أثارت المغنية التونسية عاصفة واسعة من الانتقادات اللاذعة من قبل متابعيها على مختلف المنصات والفضاءات الرقمية بسبب مقارنة مشوارها الفني بالمسيرة الفنية المرموقة لفيروز والرحابنة، اعتبر البعض خطوتها سليمة ومنطقية، لا علاقة لها بنيّة الفنانة المسبقة إثارة الجدل ولا لفت انتباه الجمهور لها بغرض إحداث نوع من الضجة الإعلامية، فيما رأى آخرون الخطوة غريبة في توقيتها، و«تقليداً غير محقّ» لفيروز، خاصة أن غالبية الجمهور متفق على تراجع نجومية لطيفة في الآونة الأخيرة مقارنة بوقت ماضٍ وعدم قدرتها على تحقيق نجاحات فنية لافتة وفارقة في مسيرتها الغنائية الطويلة، لاسيما بعد تعاونها مع زياد الرحباني في ألبوم «معلومات أكيدة» في العام 2006.

في المقابل، اعتبر شق كبير من جمهور ومتابعي الفنانة التونسية أن من حقها إطلاق هذا التحذير، خاصة أنها صاحبة اسم لامع في عالم الغناء، الذي تميزت فيه بتقديم رصيد فني حافل بالإنتاجات الفنية الناجحة، منذ مغادرتها الوطن والتحاقها بالمعهد العالي للموسيقى العربية ونيلها درجة البكالوريوس بتقدير ممتاز ومن بعده الدبلوم بتميز، الذي قدمت بعده لطيفة ما يزيد على 25 ألبوماً غنائياً وعشرات الأغاني المنفردة التي تعاملت من خلالها مع أسماء شعرية وموسيقية مرموقة في المجال أمثال عبدالوهاب محمد وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي وعمار الشريعي وزياد الطويل وغيرهم.

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بدورها أعادت لطيفة التونسية التغريد مرة أخرى عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» موضحة القصد من خطوتها السابقة بالقول «ما تستعجلوش.. أنا لا أقصد اللي بيدندن في بيته ولا في برنامج، أنا أقصد اللي يعيد توزيع أي أغنية أغنيها أو يغنيها بشكل رسمي»، مختتمة تغريدتها بالقول «إحنا في عصر الديجيتال واليوتيوب والحقوق الرقمية».

يذكر أن الفنانة لطيفة سبق أن أثارت ضجة وجدلاً واسعين على موقع التواصل «تويتر» إثر تغريدة نشرتها عبر صفحتها على الموقع، ووجهت فيها أصابع الاتهام نحو إحدى الفنانات التي تحفظت على الإعلان عن اسمها، معبرة عن استيائها من تجسسها الواضح على ألبومها الجديد، الذي تنشغل الفنانة التونسية بوضع لمساته الأخيرة، مطالبة إياها بالتوقف عما تفعله، عبر تغريدة قالت فيها: «مساء الفل عليكم، أنا من الصبح بضحك ومستغربة من تصرف وتجسس إحداهن، تحب تعرف أنا عاملة إيه جديد في الألبوم». وتابعت لطيفة قائلة: «طب إنتي خايفة من إيه، خليكي في ألبومك وبلاش شغل.. موش كفاية؟ خليكي في حالك».

«بما أنني تعبت في مشواري وأنتجت كل رصيدي وألبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي، فسأتخذ نفس موقف ريما الرحباني».