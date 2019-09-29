الامارات | صبي إيطالي يتظاهر بمفرده من أجل المناخ

شكرا لقرائتكم خبر عن صبي إيطالي يتظاهر بمفرده من أجل المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر صبي يبلغ 12 عاماً عناوين الأخبار في إيطاليا، لتنظيم تظاهرة فردية معنية بالمناخ، تحت شعار «أيام الجمع من أجل المستقبل»، في بلدته الصغيرة الواقعة بجنوب البلاد. وتذكّر أفعال بوتيتو روجيرو بما تقوم به غريتا تونبرغ الفتاة السويدية التي بدأت حركة «أيام الجمع من أجل المستقبل» بمفردها.

وقال روجيرو في حوار نشر، أمس: «أقول لنفسي، إذا كانت غريتا قد تمكنت بمفردها من قيادة معركة عالمية، فلماذا لا يمكنني فعل هذا؟».

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وأوضح أنه قرر الانضمام إلى تظاهرات المناخ، رغم أن المدرسة أبلغت التلاميذ أنه لن يتم السماح إلا لتلاميذ أكبر سناً بالمشاركة في التظاهرات.

وقال للصحيفة إن أشخاصاً آخرين قليلين كانوا أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إليه «ولكن ليلة أمس، وبعد التحدث مع أصدقائي أدركت أنه تم تركي لأكون الشخص الوحيد الذي يريد النزول إلى الشوارع».

وقاد الصبي درّاجته إلى الميدان الرئيس في ستورناريلا، رافضاً أن يتم نقله بالسيارة لأسباب بيئية. وانتشرت صور احتجاجه بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.