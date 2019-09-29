الامارات | أمسية ثقافية موسيقيّة كورية

شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية ثقافية موسيقيّة كورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، أمسية ثقافية موسيقية كورية في قصر الثقافة بإمارة الشارقة، عند الساعة 6:30 من مساء يوم الجمعة المقبل. تقام الأمسية بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وجيون يونغ ووك، قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في دبي، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية في الدولة، ضمن فعاليات «أسبوع كوريا الثقافي»، التي تعكس المشهد الثقافي والفني في مقاطعة «جو لابوك دو» الكورية الجنوبية. ويأتي تنظيم هذه الفعالية، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التبادل الثقافي، وتعليم اللغة الكورية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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