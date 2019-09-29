الامارات | ألمانيا تحتجز «الرجل العنكبوت»

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحتجز «الرجل العنكبوت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتجزت الشرطة الألمانية المتسلق الحر، الفرنسي آلان روبير، الملقب بـ«الرجل العنكبوت»، بسبب مغامراته في التسلق، بعدما تسلق الرجل ناطحة سحاب ارتفاعها 153 متراً في مدينة فرانكفورت الألمانية، أمس.

وبحسب شهود عيان، استغرق الأمر نحو 20 دقيقة من روبير، ليتسلق مبنى «سكايبر» في الحي المالي وسط المدينة.

وألقت الشرطة القبض على الرجل، 57 عاماً، بعد أن تسلق نزولاً أيضاً الواجهة الزجاجية للمبنى.

وبحسب الشرطة، فإن تسلق المبنى مخالف للقانون. كما تدرس الشرطة ما إذا كان روبير قد ارتكب جريمة التعدي على أملاك الغير. ودخل روبير موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية مرات عدة بسبب أنشطة التسلق، إلا أنها تسببت في اعتقاله في العديد من مدن العالم.