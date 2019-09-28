المجلس القومى للمرأة ينعي الطفلة جنة ضحية تعذيب الجدة

أدان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بشدة ماتعرضت له الطفلة جنة ذات الـ5 أعوام والتي وافتها المنيه إثر التعذيب الذي تعرضت له من الجدة لفترة طويلة.

ونعت الدكتورة مايا مرسي ببالغ الحزن والأسى الطفلة جنة، مشيرة إلى أن جميع الكلمات تقف عاجزة أمام بشاعة العذاب الذي تعرضت له هذه الطفلة البريئة التي لم ترتكب أي ذنب تستحق عليه هذا المصير، وهذه الجريمة تدل على انعدام الرحمة والإنسانية في قلوب الأشخاص الذين ارتكبوها والذين كان يجب عليهم حمايتها والحفاظ عليها.

وناشدت الدكتورة مايا مرسي القضاء العادل بسرعة النظر في القضية وتوقيع أقصى عقوبة في حق كل من شارك أو ساهم في قتل الطفلة جنة، حتى يكونوا عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق الأطفال الضعفاء الذين لاحول لهم ولا قوة.

وأكدت الدكتورة مايا أن المجلس القومي للمرأة سيكلف أحد محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بمتابعة الإجراءات القانونية والتأكد من توقيع أقصى عقوبة على من ارتكب هذه الجريمة، والحصول على جزاءهم الذي يستحقونه.

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من جانبها أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلسين سيتعاونان في متابعة اجراءات القضية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقية الطفلة جنة، فضلاً عن تقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، وسيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقاً لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.

وأكدت أنه سيتم العمل على تنسيق الجهود المبذولة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد الأطفال.

وفاة الطفلة جنة إثر التعذيب

وأعلن أحد أقارب الطفلة جنة محمد سمير، ضحية التعذيب في الدقهلية، عن وفاتها، صباح اليوم، بعد تعرضها للتعذيب والاغتصاب، قبل نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي، إثر إصابتها بكدمات وحروق متفرقة بمناطق متفرقة بالجسد، ما تسبب في بتر ساقها.

دفن الطفلة مع ساقها المبتورة

ودُفنت الطفلة، اليوم، بعدما تم استخراج ترخيص بدفن القدم المبتورة وهي القدم اليسرى للطفلة بعد عملية بتر في الطرف الأيسر، إلا أن أسرتها لم تستلم الطرف المبتور، ووضع في ثلاجة المستشفى، إلى أن تم إرفاقه اليوم بجثمانها، وظلت "جنة" لمدة 3 أيام داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المنصورة.