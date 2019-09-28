فيديو.. غادة عادل تكشف مفاجأة عن تواجد عمرو ودينا في الجونة: "عملوا حفلة تاني"

شاركت الإعلامية، إنجي علي متابعيها بعدة مقاطع فيديو، من كواليس حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي أُقيمت أمس الجمعة.

وأظهر المقطع الذي نشرته "إنجي" عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الفنانتان غادة عادل ودينا الشربيني، التي حضرت أمس للمرة الأولى بالمهرجان، وهما يتحدثان عن حفل "الهضبة" الأخير بالجونة.

لتفصح غادة قائلة: "حفلة عمرو دياب كانت تجنن، وعمرو ودينا كمان عملوا حفلة بعد الحفلة تجنن برده".

حضور دينا الشربيني للمهرجان

وتألقت الفنانة دينا الشربيني، على السجادة الحمراء، بختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت "الشربيني" بفستان "فوشيا" لامع وقصير، جاء بفتحة من البطن، "أوف شولدر" مع الشعر الكيرلي الملموم، كما اعتمدت على المكياج الخفيف، والإكسسوار البسيط.

ردت دينا على سؤال أحد الحاضرين على اسم دلعها، الذي تحب أن تُنادي به فردت قائلة، "ليا اسم دلع محدش يعرفه.. اللي بيقولهولي واحد سبيشيال في حياتي".

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علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

وتمتد علاقة الثنائي منذ سنوات، وتثير كل حين تكهنات حول زواجهما، أو ارتباطهما رسميا، إلا أن كل تلك الأنباء لم يثبتها أو يؤكدها أيا من الطرفين، فيما تربطهما علاقة عاطفية، ويظهرا سويا بشكل متكرر في مواقف وفعاليات فنية كثيرة.

ختام مهرجان الجونة

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.