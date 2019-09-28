7 أسباب وراء انخفاض ضغط الدم المفاجئ.. نصائح للوقاية منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
يتعرض بعض الأشخاص لهبوط مفاجئ وحاد في ضغط الدم، بدون سابق شكوي أو إنذار، الأمر الذي يعرضهم لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة في حالة عدم تلقي العلاج المناسب.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أسباب الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم، وأعراضه، وطرق الوقاية منه، وفقًا لموقع "Mayo clinic".
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