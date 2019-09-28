محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:
تألقت النجمة رجاء الجداوي بإطلالة لامعة مفعمة بالبهجة والرقي والأنوثة على السجادة الحمراء بحفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.
وارتدت "الجداوي" فستان فضفاض محكم عند الخصر، طغى عليه الملامح الكلاسيكية والعملية المستوحاة من الطابع الروماني من خلال التصميم والخامات المستخدمة مثل الستان الناعم الذي جاء بالبطانة، والطبقة الخارجية المصنوعة من الدانتيل المطرز بالخيوط البراقة.
وزينت رجاء إطلالتها بالمجوهرات الماسية، وحملت حقيبة يد صغيرة فضية اللون تتخذ الشكل البيضاوي جاءت متناغمة مع خامة الفستان. وعكست "رجاء" أناقة ورقي إطلالتها من خلال لمسات بسيطة من المكياج إذ اعتمدت على درجات النيود.
وحرصت رجاء الجداوي على مشاركة متابعيها ومحبيها إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ عبروا عن مدى إعجابهم بها وباختيارها لهذه الإطلالة، مؤكدين أنها رمزًا للموضة والأناقة.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تتحدى الـ80 عاما بهذه الإطلالة.. وجمهورها: ست الستات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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