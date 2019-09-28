رجاء الجداوي تتحدى الـ80 عاما بهذه الإطلالة.. وجمهورها: ست الستات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

تألقت النجمة رجاء الجداوي بإطلالة لامعة مفعمة بالبهجة والرقي والأنوثة على السجادة الحمراء بحفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت "الجداوي" فستان فضفاض محكم عند الخصر، طغى عليه الملامح الكلاسيكية والعملية المستوحاة من الطابع الروماني من خلال التصميم والخامات المستخدمة مثل الستان الناعم الذي جاء بالبطانة، والطبقة الخارجية المصنوعة من الدانتيل المطرز بالخيوط البراقة.

وزينت رجاء إطلالتها بالمجوهرات الماسية، وحملت حقيبة يد صغيرة فضية اللون تتخذ الشكل البيضاوي جاءت متناغمة مع خامة الفستان. وعكست "رجاء" أناقة ورقي إطلالتها من خلال لمسات بسيطة من المكياج إذ اعتمدت على درجات النيود.

وحرصت رجاء الجداوي على مشاركة متابعيها ومحبيها إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ عبروا عن مدى إعجابهم بها وباختيارها لهذه الإطلالة، مؤكدين أنها رمزًا للموضة والأناقة.