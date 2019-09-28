حلا شيحة تكشف خضوعها لعملية تجميل بـ"أنفها": خففت العضم شوية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

كشفت الفنانة حلا شيحة عن خضوعها لعملية تجميل بوجهها خلال الآونة الأخيرة، للظهور بمظهر جذاب وأكثر جمالاً، وهو ما لفت أنظار جمهورها عند ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

و أكدت "حلا" في لقاء مع برنامج "Trending" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، أنها أجرت جراحة تجميل بسيطة لأنفها، بعدما أزالت جزءًا من عظامه، قائلة: "عاملة تجميل في مناخيري بسيط أووي مش محسوس، خففت العضم شوية وسبت حتة صغيرة أوي".

"أنا من زمان نفسي أعملها".. هكذا أشارت "حلا" إلى أنها منذ وقت طويل تتمنى أن تقوم بمثل هذه الجراحة، خاصة أنها كانت تشعر بأمر غير مريح بمظهرها.