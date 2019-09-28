أنيسة حسونة: أتمني أن يكون هناك كشف دوري سنوي على السيدات بمنظومة التأمين الصحي

قالت النائبة أنيسة حسونة، إنها تربت بأسرة تقدر دور المرأة وتدعمها دائما، فكان والدها وزير العدل الذي ألغى القوة الجبرية، "وقتها وقف مجلس الأمة ضد والدي وطالبوا باستقالته، وكان لتلك النشأة تأثير على طريقة تربيتي لبناتي".

وأضافت، بمنتدي المرأة المصرية، الذي أُقيم صباح اليوم، أن المرأة لن تشعر بقيمة النجاح، الا من خلال أسرتها وأبنائها، فالمرأة المصرية عمود البيت إذا انهارت إنهار البيت بأكمله معها.

وأشارت إلى أن زوجها وبناتها كانوا الداعم الرئيسي لها خلاص فترة مرضها إلا انها سرعان ما حاربت المرض وانتصرت عليه بفضل دعمهم المستمر والرفع من حالتها المعنوية.

وأوضحت النائبة انها تقدمت بطلب للبرلمان مقترحة به أن تشمل منظومة التأمين الصحي كشف دوري سنوي مجاني لجميع السيدات، فالاضافة الي توفير الدعم النفسي للسيدات خلال فترات علاجهن.