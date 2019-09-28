يلزم عرضها على الطب الشرعي.. صورة من التقرير الطبي لـ "أماني" شقيقة الطفلة جنة ضحيتي التعذيب

حصلت "هُن" على نسخة من التقرير الطبي، من المجلس القومي للطفولة والأمومة، يفيد بحالة الطفلة "أماني" الشقيقة الكبرى للطفلة المتوفية جنة، بناء علي ما أثير من تعرضها هي الأخرى للتعذيب علي يد الجدة للأم.

وأفاد التقرير بإصابة الطفلة بحروق ببعض المناطق الحساسة، وآثار حروق حول الأعضاء التناسلية، مع إلزام عرضها على الطب الشرعي.

وحسبما ذكر صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، فإن نيابة شربين الجزئية تباشرة التحقيق في هذا الأمر وتم إحالة الطفلة لمستشفى شربين المركزي والتي قدمت تقرير طبي بإصابات الطفلة وبسؤال النيابة العامة للطفلة أفادت بأن محدثها بها هي الجدة للأم وتباشر النيابة العامة التحقيقات في هذا الأمر.

وتقدمت اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية، واللجنة الفرعية بمركز ومدينة شربين بتقريرها المختتم بالتوصية بإيداع الطفلة أحدى دور الرعاية لعدم وجود عائل مؤتمن من طرفي أسرة الأب والأم، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

الطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ ضد الأم

جدير بالذكر أن المجلس تقدم ببلاغ ضد الأم "أسماء محمد سمير" بتعريض الطفلة للخطر والإهمال في رعايتها وتسترها على الجدة للأم وأخوال الطفلة بعد تعرضها للتعذيب علي يد الجدة للأم.

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الوالد يطالب بضم ابنته الكبرى شقيقة جنة

يقول والد الطفلة جنة محمد سمير حافظ، 25 عاما، كفيف، في تصريحات لـ"الوطن"، "بناتي كانوا عايشين معايا لحد سن 3 سنين، ولكن الحضانة راحت لجدتهم لأمهم، ومن وقتها وأنا معرفش عنهم حاجة"، وفوجئ الأب بالتعذيب الذي تعرضت له جنة، ولكنه أشد ما يخشى الآن على طفلته أماني البالغة من العمر 6 سنوات.

يؤكد الأب تعرض أماني للضرب والتعذيب هي الأخرى، كي تشهد زورا بأن شقيقتها جنة لم تتعرض للتعذيب، بل سكب عليها زيت ساخن أدى لتلك الحروق الموجودة على مناطق متفرقة من جسدها الصغير، فضلا عن أن كل أنواع التعذيب الذي ذاقته شقيقتها كانت شاهدة عليه.

القومي للطفولة والأمومة يطالب بحماية الشقيقة الكبرى

من جانبه، قال المجلس القومي للطفولة والأمومة في بيان أصدره اليوم، إنه يحاول اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أماني، الشقيقة الكبرى للطفلة جنة.

وأضاف في بيان، أنه بصدد تقديم تقارير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراجها من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل وتقرير تسليمها لعائل مؤتمن، أو إيداعها إحدى دور الرعاية الآمنة لحين زوال تعريضها للخطر.

وفاة الطفلة جنة إثر التعذيب

وأعلن أحد أقارب الطفلة جنة محمد سمير، ضحية التعذيب في الدقهلية، عن وفاتها، صباح اليوم، بعد تعرضها للتعذيب والاغتصاب، قبل نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي، إثر إصابتها بكدمات وحروق متفرقة بمناطق متفرقة بالجسد، ما تسبب في بتر ساقها.

دفن الطفلة مع ساقها المبتورة

ودُفنت الطفلة، اليوم، بعدما تم استخراج ترخيص بدفن القدم المبتورة وهي القدم اليسرى للطفلة بعد عملية بتر في الطرف الأيسر، إلا أن أسرتها لم تستلم الطرف المبتور، ووضع في ثلاجة المستشفى، إلى أن تم إرفاقه اليوم بجثمانها، وظلت "جنة" لمدة 3 أيام داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المنصورة.

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