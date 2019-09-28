كابتن طيارة مصرية: "بقول لجوزي يا دكتور لما بكون عايزة منه حاجة"

قالت الكابتن طيار ماجدة مالك، خلال كلمتها بفاعليات منتدى المرأة المصرية إنها ظلت تحلم طوال حياتها بأن تصبح طيار أسوة بوالدها، وبالفعل حققت أمنيتها وأصبحت ثاني امرأة مصرية تعمل طيار.

وأضافت مالك أن لطفية النادي كانت أول امرأة مصرية تصبح كابتن طيار في الثلاثينات وكانت وقتها ثاني امرأة طيار على مستوى العالم.

وأشارت إلى الدعم الذي يقدمه لها زوجها علي الرغم من طبيعة عمله الشاقة فهو طبيب جراح مخ وأعصاب، ولكنه يقدر طبيعة عملها ويساندها دائما: "زوجي بيقولي يا كابتن أما بيحب يهزر معايا، وأنا بقوله يا دكتور لما بكون عايزة منه حاجة".