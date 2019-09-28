بعد تعافيها من سرطان الثدي.. ياسمين غيث تجسد جروحها في سلسلة بختام مهرجان الجونة

تعد الفنانة الشابة، ياسمين غيث، واحدة من أكثر المُلهمات لمُصابي سرطان الثدي، خاصة عقب تعافيها، ومحاولة سرد تجربتها القاسية مع المرض اللعين بين الحين والآخر، لتشجيع المُصابات على الكشف والمواجهة وتلقي العلاج.

وأمس قررت الفنانة المُشاركة في ختام فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، دون أن تهمل في دورها بالتوعية ضد المرض.

ونشرت "غيث" عدة صور لها، وهي ترتدي سلسلة ذهبية، تُشبه في تصميمها تصميم الجُروح، وعلقت: "عندي ليكم قصة من قصصي، لما بدأت أصمم مجوهرات، حسيت إني برسم حاجة ليها علاقة بيا، لغاية ماكتشفت إني برسم حتة مني، برسم حاجات شبه جروحي اللي شفتها من ذهب، برسم أحاسيس عديت بيها غيرتني كتير".

وتابعت: "فجأة لقيت نفسي برسم قطعة غريبة ولقيتها شبه جرحي بالظبط، مكان العملية بتاعتي و سميت القطعة دي"SCARLETT "مستوحى من كلمة جرح.. وبقت دي أقرب قطعة لقلبي، وعملت السلسلة بتاعتها موجهة لجرحي على الفستان، وقعدنا أنا وحبيبتي سارة أُنسي الفاشيون دزينر، وحبيبتي نسمة الشاذلي مديرة أعمال العلاقات العامة وعملنا الفستان علشان يتماشي مع المجوهرات بتاعتي مش العكس".

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وأضافت: "قررت ألبس القطعة دي لأول مرة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.. وبرده مسكت رمز التوعية عن سرطان الثدي علشان أدعم كل ست بتعدي بأي حاجة صعبة في حياتها مش بس بمرض، وأقولها تحلم علشان بعد كل الأوقات الصعبة دي هتوصل لحلمها".

قصة ياسمين غيث مع السرطان

كانت ياسمين غيث اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي في نهاية شهر ديسمبر عام 2016، وتلقت جلسات علاج كيماوي خلال تلك الفترة تسببت في سقوط شعرها بالكامل، فيما جسدت دور مصابة بالسرطان في أول أعمالها الدرامية بمسلسل "حلاوة الدنيا" في 2017.

ختام مهرجان الجونة

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.