فندق للنساء فقط للتخلص من ضغوط الحياة.. "ممنوع اقتراب الرجال"

افتتح في إسبانيا أول فندق للسيدات فقط في البلاد، وذلك في مدينة مايوركا، ليكون مكان محظور على الرجال، ويقتصر على النساء فقط.

ويقع فندق "سوم دونا"، بالقرب من بورتو كريستو، ويقدم خدمات حصرية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 عامًا فما فوق.

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ويحتوى الفندق على 39 غرفة وحمام سباحة ومنتجع صحي ومكتبة وتراس على السطح، تهدف المنشأة التي نالت تقييم أربع نجوم إلى توفير مساحة جديدة للنساء اللواتي يتطلعن إلى الانفصال عن ضغوط الحياة اليومية.

وبحسب ما ذكره موقع "سكاى نيوز"، يمكن للضيوف أيضًا المشاركة في الرحلات حول الجزيرة والأنشطة الثقافية، ويرحب الفندق بكافة النساء، والأزواج، الأمهات، وكبار السن.

وتجدر الإشارة إلى أن سياسة حظر الرجال تنطبق أيضًا على الزوار.