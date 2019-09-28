لاعبة تنس الطاولة هنا جودة عقب قبول محمد صلاح التحدي: "أخيرا حلمي اتحقق"

أبدى النجم المصري محمد صلاح، استعداده لتجربة رياضة جديدة، حيث وافق على التحدي، الذي طرحته لاعبة تنس الطاولة، هنا جودة، التي تبلغ من العمر 12 عامًا، ويأتى ذلك عقب حصولها على بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، حيث حققت فوزا على فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك، 27 عامًا، المصنفة الثانية أفريقيا.

تقول الطفلة هنا جودة لـ"هُن": "أخيرا حلمي اتحقق، سعيدة جدا إن مو صلاح وافق على التحدي، هو شخصية جميلة كنت متأكدة إنه هيوافق على الماتش".

وأكدت أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد أي تفاصيل عن ميعاد المباراة ومكانها لكنها تستعد لخوض المباراة.

وردت بطلة الجمهورية في تنس الطاولة عبر صفحتها على "فيس بوك"، عقب منشور محمد صلاح على "تويتر"، الذي قال فيه: "طب ابعتلك مكة تلاعبك الأول، ولا ألعب أنا على طول، بس ماشي قبلت التحدي"، ليأتى رد "هنا": "أنا بحب اللعب مع الكبار.. ومكه تنور.. مو صلاح".

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كانت بداية التحدي عندما نشرت الطفلة هنا جودة منشورا عبر صفحتها على "فيس بوك"، "تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح، لو لعبت معايا ماتش يا ترى مين هيكسب".

ونجحت هنا جودة في تحقيق الفوز خلال نهائي بطولة الجمهورية، على "فرح عبد العزيز" لاعبة الزمالك، المصنفة الثانية أفريقيًّا.

وجاءت مروة هشام، لاعبة الأهلي في المركز الثالث، فيما احتلت المركز الأخير اللاعبة رؤى الناغي لاعبة نادي الزمالك.

وتعد هنا جودة، واحدة من ناشئي فريق الأهلي لتنس الطاولة، إذ تلعب في صفوفه منذ كانت في الرابعة من عمرها.