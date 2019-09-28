نسرين طافش في الجونة.. إطلالات بفساتين لافتة وموقف محرج أمام الكاميرات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ اليوم الأول لمهرجان الجونة بدورته الثالثة، خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالاتها بحسب خبراء الموضة.

فما بين الأبيض والأسود والفوشيا والأخضر والموديلات القصيرة والطويلة التي ظهرت بها طافش على مدار أيام المهرجان تميزت بأنها الأكثر قبولاً بين الجماهير والنقاد.

فستان اليوم الأول

فاجأت طافش جمهور الجونة بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها في أول أيام المهرجان، وبدت بفستان ضيق ناحية الخصر وكاشف الذراعين وواسع عند القدمين.

"الأسود يليق بك"

وظهرت طافش بإطلالة جريئة في ثاني أيام المهرجان بارتدائها فستانًا أسود مكشوف الكتفين وشفافًا من أعلى الصدر، واعتمدت على إبراز أنوثتها باعتماد مكياج خفيف على وجهها مع أحمر الشفايف وإسدال شعرها على كتفيها.

ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيها عبر إنستغرام وجاءت التعليقات بين "سندريلا" و"الفستان من أحلى ما لبست" و"الأسود يليق بك".

أبيض قصير

بعدها تألقت الفنانة بفستان أبيض قصير مكشوف عند الأكتاف في اليوم الرابع واعتمدت على المكياج الهادئ وتسريحة الشعر البسيطة لإبراز الإطلالة.

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فوشيا بدون حمالات

وفي إطلالة أخرى خطفت طافش أنظار الحضور في المهرجان حينما أطلت بفستان فوشيا دون حمالات أظهر جمالها وأنوثتها، ونالت الصور العديد من التعليقات الإيجابية من قبل حضور المهرجان وجمهورها عبر السوشال ميديا.

موقف محرج

وتعرضت الفنانة لموقف محرج في أحد أيام المهرجان؛ إذ ظهرت على السجادة الحمراء بفستان قصير تطاير أمام المصورين وكاد يكشف جسدها بالكامل بسبب الهواء.

الختام

اختتمت نسرين إطلالاتها الأنيقة بفستان جذاب كشف ظهرها وذراعيها، ولاقى قبولًا بين الجمهور عند نشره على صفحتها فوصفت بأنها جميلة وأنيقة ومتميزة.

يذكر أن نسرين طافش أصبحت من الوجوه المعروفة في السينما المصرية، خاصة بعد مشاركتها في فيلم "نادي الرجال السري" مع النجم كريم عبد العزيز والفنانة غادة عادل.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي وانتهت أعماله أمس الجمعة.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.