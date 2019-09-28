ين كارثية ورجالية.. شاهد أسوأ إطلالات نجمات مهرجان الجونة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسب لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

يستعرض لكم "مصراوى"، أسوأ إطلالات نجمات الفن خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

- غادة عادل بأكثر من إطلالة غير موفقة:

ظهرت غادة عادة بإطلالة مونوكروم غير موفقة باللون الأسود، إذ ارتدت كروب توب، بقصة الكتف الرفيع الواحد المزين بالكشاكش، بصيحة "هاف ستومك"، وتنورة واسعة من التول متعدد الطبقات، واعتمدت الشعر المنسدل من جانب واحد.

وجاء التصميم غير مناسب لحدث هام كحفل ختام مرجان الجونة، كما كان يفضل اعتمدها إكسسوارات ماسية ومكياج بالألوان الزاهية لكسر حدة اللون الأسود.

- أما في حفل الافتتاح فظهرت بإطلالة غير مناسبة لحدث ضخم كمهرجان الجونة، إذ اختارت فستاناً تقليديًا مكشوف عند منطقة الصدر بقصة "كب ساقط" غير ملائمة لطبيعة جسمها، واتسم التصميم بالكشاكش الصغيرة، والطبقات الرفيعة وقصة فضفاضة أخفت قوام غادة الرشيق.

كما أنها اعتمدت في اليوم السادس من فعاليات المهرجان فستانًا ميدي براقا باللون اللازوردي، بأكمام قصيرة منسدلة، واتسم الفستان بقصة صدر جريئة، الأمر الذي جعل إطلالتها غير موفقة خاصة مع وجود الكسرات عند منطقة البطن والخصر، إذ أبرز التصميم منطقة البطن بشكل واضح.

- لقاء الخميسي تعتمد صيحة المونوكروم:

أثارت لقاء الجدل باعتمادها صيحة المونوكروم في اليوم الرابع، إذ ارتدت فستانًا لامعًا، باللون الذهبي البراق، وأتسم التصميم بقصة الكب، وبطبقة كشاكش على أطراف الفستان من الأسفل، واعتمدت كلاتش وحذاء وإكسسوارات بنفس لون الفستان.

واختارت تصفيفة الشعر المبلل، ومكياج قوى بالألوان الترابية، ورسمة عيون سموكى. ولكن تصميم الفستان أبرز منطقة البطن بشكل واضح، وجعل إطلالتها غير موفقة.

- هند عبد الحليم بإطلالة غير موفقة:

ظهرت هند بفستان باللون الأصفر، بتوقيع مصممة الأزياء ملك العزاوي، وتميز التصميم بتنورة واسعة من الشيفون الشفاف، وقصة جريئة من الأعلى عبارة عن ياقة وطبقات عديدة من التول بلون جسمها، مما جعل إطلالتها غير موفقة بسبب ظهور طبقات التول بشكل واضح جعل إطلالتها مبالغ فيها.

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- ليلي علوي بفستان فضفاض باللون الأحمر:

ظهرت ليلى علوي خلال اليوم السابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة غير موفقة إذ ارتدت كارديجان على شكل فستان فضفاض باللون الأحمر، بأكمام طويلة وقماش سميك غير مناسب لأجواء الجونة، جاءت الإطلالة غير مناسبة لشكل جسمها وجعلتها تبدو بوزن زائد.

- ميس حمدان بإطلالتين

ظهرت ميس حمدان بفستان طويل باللون الفوشيا، بصيحة الكتف الواحد، تميز التصميم من الأعلى بفتحات متعددة ظهرت منها بطانة منقطة باللون الأسود من الشيفون، غير ملائمة أطلاقًا لتصميم الفستان، كما زينت شعرها بـ"فولار" باللون الماروني الذي جاء غير مناسب للون الفستان.

أما في حفل افتتاح المهرجان ارتدت فستاناً باللون الأبيض من الشيفون متعدد الطبقات بدا مزدحماً للغاية، إذ جاء التصميم بتنورة منفوشة مغطى بالكامل بالكشاكش والتطريزات العشوائية كما أن تسريحة شعرها لم تناسبها خاصة مع الإكسسوارات التي اعتمدتها.

- نجمات اعتمدن البدل الرسمية بطابع الذكوري:

تخلت بعض النجمات عن اعتماد أحدث صيحات الموضة النسائية، وفضلن الظهور بإطلالة ذات طابع ذكوري، إذ ارتدت هند صبري بدلة توكسيدو كلاسيكية مكونة من جاكيت طويل باللون الأسود، وقميص تقليدي باللون الأبيض، وبنطلون باللون الأسود مزين بحزام من الستان، لم تكن ملائمة للظهور على الريد كاربت رغم محاولتها كسر حدة الطابع الذكوري باعتماد مكياج جذاب وإكسسوارات مكونة من عقد متعدد الطبقات وأقراط ناعمة.

أما ساندي اعتمدت بدلة طغي عليها الطابع الذكوري، بتصميم"”Dark Double-Breasted Suit، مكونة من جاكيت وبنطلون باللون الأسود، ونسقت معها قميص باللون الأبيض وبابيون بنفس لون البدلة.

- ياسمين رئيس تعتمد صيحة الشراشيب:

ارتدت ياسمين رئيس فستانًا باللون الذهبي، بأكمام طويلة ومزين بالكامل بالحبيبات البراقة والشراشيب، بفتحة صدر على شكل حرف "V"، ولكن قصة الفستان جاءت غير مناسبة لشكل جسمها وخاصة عند منطقة الخصر، وجعلتها تبدو بوزن زائد.

- داليا البحيري بفستان فضي:

ظهرت داليا البحيري بفستان باللون الفضي اللامع، بصيحة الكم الواحد المنفوش، وفاتحة جانبية طويلة، واعتمدت حذام باللون الأحمر عند منطقة الخصر، بتوقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، ولكن تصميم الفستان جعلها تبدو بوزن زائد،

- إلهام شاهين بإطلالات كارثية:

ظهرت الهام شاهين في حفل ختام الجونة بفستان سواريه كاجوال باللون الأبيض، غير ملائم لشكل جسمها جعلها تبدو بوزن زائد.

أما في حفل افتتاح المهرجان اعتمدت فستانًا ضيق باللون الأخضر بنقشة الورود، غير مناسب لشكل جسمها أو لظهورها على السجادة الحمراء، وخاصة أن التصميم جاء بقصة ضيقة جعلها تبدو بوزن زائد، وخاصة عند منطقة الصدر والأكتاف والبطن.