نجوم الفن والنص الحلو.. شاهد جميع إطلالات "كابلز" مهرجان الجونة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:
خطف حضور "كابلز نجوم الفن" الأنظار بمهرجان الجونة السينمائي بجمالهم و وسامتهم اللافتة بجانب أناقتهم معاً على الريد كاربت، خاصة مع الأجواء المفعمة بالرومانسية التي أظهروها أمام عدسات المصورين.
واختتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة أمس الجمعة، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.
نرصد خلال الألبوم المرفق بالأعلى أبرز إطلالات الثنائيات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي.
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