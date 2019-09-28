4 نجمات بإطلالات ذكورية في مهرجان الجونة.. تعرفي عليهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي: تسعى نجمات الفن دائمًا للظهور على الريد كاربت بأفضل الإطلالات المواكبة للموضة، والتي تظهر جمالهن وأنوثتهن، فيما تختار بعضهن الخروج عن المألوف والظهور ببدلات ذكورية. رصد الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز النجمات اللاتي خطفن الأضواء، وظهرن بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة بالبدل الرجالية. - سماح أنور ارتدت الفنانة سماح أنور "بدلة رجالي"، ونسقت معها بنطلون أسود بتصميم الـSilm. -ساندي Advertisements اختارت المطربة ساندي بدلة كلاسيك سوداء، تميزت بتصميم Dark Double-Breasted Suit، ونسقت مع إطلالتها مكياج هادئ بدرجات دافئة من اللون الوردي من لمسات sallyrashid. وأكملت إطلالتها بمجوهرات saranadiamond، وانتعلت حذاء أسود مزين بالتطريزات الفضية اللامعة. - هدير نبيل ظهرت المطربة هدير نبيل ببدلة One Button suit زرقاء دون قميص، وجاءت بقصة الـsilm Style، ونسقت معها تصفيفة الشعر القصير، إذ قامت بتخفيف الجوانب مع ترك أعلى الشعر أطول قليلً. - هند صبري النجمة التونسية هند صبري فاجأت جمهورها بدلة كلاسيك سوداء بحفل الختام، ونسقت معها بنطلون شارلستون.

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