لبنى عبدالعزيز خلال تكريمها بمنتدى المرأة المصرية: لازم نقف في ظهر سيدات مصر

كرم منتدى المرأة المصرية، الفنانة لبنى عبد العزيز خلال فاعليات المؤتمر المقامة، اليوم، بفندق سيمراميس. وقالت لبنى عبد العزيز لـ"الوطن"، إنها تعمل منذ أن كان عمرها 10 سنوات، معربة عن سعادتها بدعوتها لحضور تلك المؤتمر: "مفيش حد يقدر ينكر دور المرأة في المجتمع ولازم كلنا ندعمها ونقف في ظهرها وندفعها للأمام، وأنا هنا النهاردة عشان أساهم في دعم سيدات مصر". Advertisements جدير بالذكر أن المؤتمر عمل على تكريم العديد من سيدات المجتمع الذين تركوا بصمتهم خلال الفاعليات، كان في مقدمتهم الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشؤون الأفريقية، نائبة مجلس النواب أنيسة حسونة، ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، الدكتورة سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والدكتورة ميان رسلان نائب رئيس شركة سبيدوترانس لاستشارات الطاقة والبيئة.

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