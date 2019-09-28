دراسة: تلوث الهواء يصيب الأطفال بالقلق وقد يدفعه للانتحار

أكدت دراسة حديثة التي نشرت في مجلة الصحة البيئية، أن تلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة للاضطرابات النفسية مثل القلق والانتحار.

ووجدت الدراسة، أن أطفال الأحياء الفقيرة قد يكونون أكثر عرضة لتأثيرات تلوث الهواء من الآخرين، مما يؤدي إلى زيادة اعراض الاضطرابات النفسية.

وبحسب ما ذكره موقع "ميرور"، إن هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر ارتباطاً بين مستويات تلوث الهواء وزيادة أعراض الاضطرابات النفسية، مثل القلق والانتحار، عند الأطفال.

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ووفقًا للدراسة فإن التعرض على المدى القصير للدخان، الناتج عن حركة المرور، أو المصانع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأمراض العقلية.

كما أن الأطفال الذين يعيشون قرب طرق مزدحمة، لديهم مستويات أعلى من المينوسيتول، وهو سكر طبيعى طبيعي في جسم الطفل يسبب اضطرابات التمثيل الغذائي في الدماغ، ويؤدي للإصابة بالقلق.