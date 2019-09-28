وجدوا ديدان بين جلدها.. بريطاني يتخلى عن زوجته مريضة السرطان حتى تعفن دمها

"الاتهامات دي إهانة، أنا كان عندي إمساك"، هكذا برر رجل إنجليزي يدعى ريتشارد والاش يبلغ من العمر 67 عاما، تركه لزوجته لأيام وليال دون رعاية تماما، رغم عمله أنها مصابة بسرطان الثدي منذ عام 2017.

دخل الأطباء على فاليري البالغة من عمرها 61 عاما، فوجدوها في حالة مزرية، وصفها الأطباء بأنها أسوأ حالة طبية مرت عليهم، فقد كانت مستلقية على الفراش، محاطة بالبول والبراز والقاذورات، وسقط جلدها في بعض المناطق من جسدها، كما امتلأت الغرفة بالقمامة حولها.

وجد الأطباء يرقات وديدان بين ثنايا جلد المريضة، وقالوا إنها كانت تعاني من سرطان الثدي ما يعني احتياجها للرعاية الطبية، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

نقلت الزوجة إلى المستشفى على الفور، ولكنها توفيت في غرفة الرعاية المركزة بعد 19 يوما فقط، ووفقاً للتقارير الطبية فإن سبب الوفاة هو تعفن الدم، الذي تطور بسبب القروح، بالإضافة إلى سرطان الثدي، الذي ربما تسبب في عجزها، وكانت بحاجة إلى الرعاية.

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ألقت الشرطة الإنجليزية القبض على الزوج، بتهمة قتل زوجته بالإهمال.

وأنكر الرجل كل الاتهامات التي وجهت إليه، وقال إنه لم يكن يعي حالة زوجته الصحية، بينما ووجدت هيئة محلفين أن الرجل البريطاني مذنب بالقتل الخطأ بسبب الإهمال.