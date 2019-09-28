تعرف على أجمل إطلالة في حفل ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
تألقت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان باللون الأزرق السماوي، بقصة "الأوف شولدر"، وتميز التصميم بتنورة واسعة منفوشة، وذيل طويل، واتسمت بصيحة الطبقات المتعددة المزينة بالكامل بالكشاكش، وفاتحة جانبية طويلة، بتوقيع دار الأزياء اللبنانية "Aden fashion ".
واعتمدت تصفيفه الشعر الناعم المنسدل، مع مكياج هادئ بألوان الكشمير، وعقد ماسي باللون الفضي، ونسقت مع الإطلالة حقيبة سواريه صغيرة الحجم من "dior"، وحذاء بنفس لون الفستان مزين برباط الحاكل.
وتعتبر فستان الفنانة سيتفانى صليبا من أكثر الإطلالات التي نالت إعجاب نقاد الموضة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في حفل ختام مهرجان الجونة.
وانسدل الستار على مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة مساء أمس الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.
كانت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم. ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 80 فيلما من 40 دولة.
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