كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - تعتبر المجوهرات الصديق المثالي للمرأة الساعية إلى إطلالة متألّقة. ولأن أسابيع الموضة العالمية هي التي تخط ترند المجوهرات تماماً كما الأزياء والإكسسوارات من أحذية وحقائب وغيرها، لا بدّ لنا إذاً أن نمرّ بها لنلقي نظرة على آخر ترند للمجوهرات لموسم ربيع 2020 والتي ستضفي على إطلالة المرأة أناقة فاخرة لا متناهية.

مجوهرات اللؤلؤ من سيمون روشا Simone Rocha



إذا أردت أن تخططي من الآن لشراء مجوهرات الربيع القادم موضة 2020. عليك أن تتابعي ما سنقدّمه إليك من ترند رصدناها على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية.

ترند المجوهرات من أسابيع موضة 2020

ترند المجوهرات الملوّنة من أسابيع موضة 2020

مجوهرات ملونة من أولا جونسون Ulla Johnson



لموسم ربيع 2020، أثبت لنا المصممون ضرورة التخفيف من التركيز على الذهب والفضّة، حيث قدم لنا العديد منهم باقة مشرقة من المجوهرات الملوّنة أعادتنا إلى أيام الطفولة المفعمة بالألوان. رأينا الكثير من قطع المجوهرات الزاهية والمزينة بالخرز على منصة أولا جونسون Ulla Johnson بالإضافة إلى تلك المرصعة بالأحجار الكريمة لدى براندن ماكسويل Brandon Maxwell ومارك جاكوبس Marc Jacobs وأنا سوي Anna Sui.

نسقيها مع إطلالة بفستان شيفون بالأوان صيفية منعشة أو جينز مع توي ملوّن.

ترند الأقراط المنفردة من أسابيع موضة 2020

ترند الأقراط المنفردة على منصة برابال غورونغ Prabal Gurung



تأخذ موضة الأقراط المنفردة أو الأقراط في الأذن الواحدة حيزاً كبيراً من ترند المجوهرات لربيع 2020، فطغت على منصات عرض برابال غورونغ Prabal Gurung ومارك جاكوبس لتميّز العارضات بلمسات فريدة من نوعها.

ولكي تنجح إطلالتك بالأقراط المنفردة، ننصحك باختيار قطعة مميزة Statement earring لكي تستطيع أن تبرز وحدها.

Advertisements

ترند السلاسل الضخمة من أسابيع موضة 2020

مجوهرات اللؤلؤ من آنا سوي Anna Sui



لاقت السلاسل الضخمة نجاحاً كبيراً على منصات عروض أسابيع الموضة هذا الموسم، فرصدنا عارضات براندن ماكسويل Brandon Maxwell متألقات بها سواء مع أقراط متناسقة معها أم لا؛ في حين اختار زيمرمان Zimmermann أن يمزج في الإطلالة الواحدة بين السلاسل الضخمة وتلك المصممة من الخرز.

ترند مجوهرات اللؤلؤ من أسابيع موضة 2020

في حين عرفت موضة مجوهرات الصدف رواجاً كبيراً ضمن اتجاهات ربيع 2019. ننصحك الآن بالاحتفاظ بها داخل صندوق مجوهرات والعودة نحو مجوهرات اللؤلؤ لربيع 2020 القادم.

ظهرت مجوهرات اللؤلؤ الكلاسيكية الناعمة بمختلف أشكالها على منصات عروض الأزياء سواء على منصة توري بورش Tory Burch، آنا سويAnna Sui وغيرهما الكثيرون.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>