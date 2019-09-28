كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - آلاء الهندي، ممثلة ومغنية كويتية، تميزت بأدائها في المسرحيات والمسلسلات، وبصوتها القوي في الغناء، إضافةً لتنسيقاتها المحتشمة والمميزة التي اعتمدت فيها على البنطلونات. جمعنا لكِ اليوم عزيزتي أبرز اطلالاتها؛ لتُلهمكِ أفكارًا محتشمة بطريقة أنيقة.

إطلالات عصرية وشبابية للمحجبات من وحي آلاء الهندي



ظهرت آلاء الهندي ببنطال أبيض وقميص فاتح مخطط بألوان داكنة، ونسَّقت بنطالًا من الجينز مع بلوزة بيضاء، ومعطف شبابي طويل وملون، وتجمَّلت بـ فستان خفيف وعصري باللون الأزرق تزيِّنه قبعة، وأكملته بحقيبة خصر بُنيّة، وارتدت جمبسوت خفيفًا باللون الأصفر، وأطلت باطلالة سوداء من البنطال والبلوزة إلى الجاكيت والحجاب، واختارت بنطالًا باللون الجيشي مع بلوڤر أصفر، وتزينت بمعطف زهري طويل وبنطال أسود، كما تألقت ببنطال وبلوزة باللون الأسود، مع معطف أصفر مميز بأزرار، وظهرت بمعطف وبنطال يكسوهما قماش الكاروهات الرمادي مع بلوزة بيضاء، وبنطال أسود مع جاكيت أسود شبابي، وحذاء رياضي أبيض، وعن اطلالات الجينز فقد أكملته بمعطف من الجينز بدرجة أفتح، وزُيِّنَ بـ حزام خصر مميز، وبالاطلالة الثانية جمَّلَتْه بتيشيرت أصفر وجاكيت أخضر شبابي.

إطلالات عصرية وشبابية للمحجبات من وحي آلاء الهندي

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