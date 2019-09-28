تنسيقات شبابية من الفاشينيستا لما العقيل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - لما العقيل، فاشينيستا وعارضة أزياء دولية، ومدونة مهتمة بالجمال والأزياء. اشتهرت بأزيائها الراقية لأشهر المصممين العالميين والمحليين، تدعم اتجاه السوق المحلي، وقد ارتدت بعض التصاميم لبعض الماركات المحلية، تتميز لما بقبول كبير في أوساط التواصل الاجتماعي للمهتمين بالأزياء والموضة؛ نظرًا لجاذبيتها وفخامة ما تعرضه.

تمتع لما بتنسيق أزيائها بما يتماشى مع ذوقها العالي، فحتى عند ارتدائها للأزياء الكاجوال البسيطة هناك لمسة أنيقة فخمة تميِّزها، لذا جمعنا لكِ عدة أزياء من وحيها؛ لتُلهمك أفكارًا أنيقة تناسبكِ.

تنسيقات شبابية أنيقة من الفاشينيستا لما العقيل

ارتدتْ في إطلالة أنثوية فستانًا أبيض مُصَمَّمًا بحزام للخصر وأكمام قصيرة أكملتْهما بقبعة قش، وظهرت بفستان مميز بنقوشات نمرية وطبعات خضراء وبيج مع جاكيت بيج بنقط مفرغة وحزام، وفي إطلالة شبابية مميزة تزينت بتنورة سوداء بنقوش حمراء وبلوزة بيضاء برسوم باللونين الأحمر والأسود، وأطلَّت بفستان أبيض قصير مكشوف الأكتاف بعدة طبقات مزينة بالأبيض؛ لتناسب موديلات الصيف الشبابية، واختارت فستانًا قصيرًا بأكمام منفوخة مزينًا بزهور برتقالية وزهرية.



أما عن خيارات المناسبات، فتجمَّلَتْ بفستان أبيض بكُمٍّ واحد وتصميم ناعم، وأطلَّت بجمبسوت زهري بكُمٍّ واحد مزيَّن بحزام بني وكشكشة واسعة، وفستان بيج بأزرار وحزام خصر، وتألقت بفستان سماوي قصير مكشوف الكتفين بكشكشة من الأسفل وبفصوص فضية ضخمة لإطلالة تناسب الفتيات أكثر.

تنسيقات شبابية أنيقة من الفاشينيستا لما العقيل

كما تألقت بعدة إطلالات صيفية، منها فستان صيفي بامتياز صُمِّمَ باللون الأبيض وبخطوط حمراء، وأكملتْه بحقيبة وقبعة من القش وعد أكسسوارات، وفستان آخر بفتحة سبعة في الصدر مزيَّن بخطوط عريضة طُولية باللون الأبيض والبرتقالي والأصفر وتدرجات الأزرق، وظهرت بتنورة واسعة زرقاء بنقوش بيضاء وبلوزة بيضاء بأكمام طويلة مكشوفة الكتفين، ونسَّقت البلوزة ذاتها مع بنطال جينز بأزرار سوداء في البطن، وارتدت فستانًا طويلاً بتدرُّجات اللونين الأحمر والأبيض، وفستانًا واسعًا مكشوفَ الأكتاف باللون الأبيض ونقوش حمراء.



وعن الخيارات الأكثر عملية، فتزيَّنَتْ ببنطال أصفر بطبعات ببغاء وبلوزة سوداء، واختارت بنطالاً أسود وبلوزة سوداء أكملتْهما بكاب أزرق وحذاء رياضي أبيض.