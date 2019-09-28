سلمى رشيد تلهمكِ قفاطين وجلابيات فخمة للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - تشارك النجمة المغربية سلمى رشيد هذه الأيام، جمهورها، بالكثير من التفاصيل المختلفة من حياتها اليومية واطلالاتها المختلفة أثناء حملها، وبالتالي فهي تصبح ملهمة للكثير من السيدات والأمهات الحوامل، بخاصة باطلالاتها بالقفاطين والجلابيب المغربية التي كثيرًا ما تعتمدها سلمى، سواء بحفلاتها المختلفة أو مشاويرها اليومية.



سلمى رشيد تتألق في قفطان فخمة مطرز للحامل

سلمى رشيد تتألق في قفطان فخمة مطرز للحامل





بواحدة من أحدث اطلالاتها شاركتنا سلمى رشيد اطلالتها بقفطان فخمة وأنيق باللون الأبيض الكريمي، مع تطريزات باللون البيج والورود بدرجات البيبي بلو، وجاء تصميم القفطان واسعًا قليلًا، واختارت معه حزام خصر ذهبيًّا فوق الفستان، وبدت سلمى مرتاحة بشكل كبير مع هذا اللوك.

سلمى رشيد بقفطان أحمر واسع الأكمام

سلمى رشيد بقفطان أحمر واسع الأكمام





كما اختارت سلمى رشيد قفطانًا بأكمام واسعة باللون الأحمر الجريء، مع تطريزات ذهبية مترفة، مناسب لحفلاتكِ الكبيرة، ونسقت معه أيضًا حزام الخصر الذهبي، لتبدو وكأنها تفتخر بحملها، وكذلك ستظهر بأفضل شكل لديها من دون المبالغة بأنها كسبت وزنًا زائدًا.





سلمى بن رشيد بـجلابيب واسعة مع تطريزات الشراشيب

سلمى بن رشيد بجلابيب واسعة مع تطريزات الشراشيب





لفتنا هذا الجلباب الأسود الواسع الذي اختارته سلمى، مع تطريزات الشراشيب الفضية على الأكمام، والجيب الأمامي على الصدر، مناسب للسيدات في الشهور الأولى من الحمل، ويمكنكِ اعتماده كعبايه استقبال بسيطة لضيوفِك.





سلمى بن رشيد بقفطان أزرق ليلكي ناعم

سلمى بن رشيد بقفطان أزرق ليلكي ناعم





هذا الموديل مناسب للصبايا صاحبات الذوق الهادىء والبسيط، واللاتي لا يفضلن التصميمات الفخمة ذات التطريزات، يمكنكِ اختيار هذا القفطان الناعم من دون أيّ تطريزات، بلونه الأزرق الليلكي الجذاب، مع رباط بسيط من العنق يتدلى بنهايته شراشيب ملونة بسيطة، لاطلالة ناعمة ورقيقة.

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