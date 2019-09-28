كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - محمد الموسى مذيع سعودي وإعلامي يتميز بمظهره الأنيق الذي يحافظ عليه دائمًا منذ ظهوره، بتنسيقات شبابية كاجوال وإطلالات قد تميل للغرابة أحيانًا، والملابس الرسمية الأنيقة كذلك.

إطلالات شبابية من وحي محمد الموسى

يفضّل محمد الموسى التيشيرتات البيضاء أو السوداء أو الفوشيا التي ينسقها مع القمصان الجينز والجاكيتات الجلد باللون الأسود أو الأبيض، أو السترات البنية الطويلة والسوداء المزينة بالأبيض لإطلالة مختلفة، ويكمل مظهره بالبنطال الجينز أو الأسود الرياضي المزين بخط أبيض في الأطراف، والكاروهات المزينة باللونين الأبيض والأسود، ويرتدي أحيانًا البدل الرسمية باللون الرمادي الشبابي أو الأسود الفخم المعتاد.

إطلالات شبابية من وحي محمد الموسى

وعن الأحذية فيظهر بالأحذية الرياضية البيضاء أو الرمادية، وكذلك الأحذية البنية الفخمة والسوداء لإطلالة تلائم المناسبات الضخمة، وليكمل أناقته يرتدي النظارات الشمسية العصرية بأشكالها المختلفة والساعات الفضية المتنوعة والأساور والخواتم الرجالية التي يغلب عليها الطابع الشبابي.