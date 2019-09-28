الزمرد يزيّن أجمل مجوهراتك في الموسم المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - تفضل الكثير من النجمات الزمرد الأخضر الذي يعتبر من أكثر الأحجار الكريمة فخامةً.

وخلال إطلالاتك المقبل في خريف 2019، يمكنك اختيار خاتم مرصع بالزمرد الأخضر ليضيف لمسة ساحرة لإطلالتك ويزيد من انتعاشها.

وأبدعت العديد من ماركات المجوهرات الشهيرة خواتم مرصعة بالزمرد الأخضر بتصاميم مختلفة تناسب أذواق نساء العرب وأشكال اليد والأصابع.





شاهدي أجمل تصاميم خواتم بالحجر الأخضر



Chopard



خواتم ذهب اصفر مرصعة بالزمرد الأخضر

Tiffany





قدمت بعض الماركات خواتم بالذهب الوردي والذهب الأصفر ومرصعة بحجر الزمرد في تناغم يخطف الأنفاس.

أحببنا خاتم Anna Sheffield الذي يجمع بين عدة أحجار كريمة، وبتصميم غير تقليدي ولافت للأنظار.

كما قدمت ماركة بوشيرون Boucheron خواتم خطوبة ذهب اصفر مرصعة بحجر الزمرد الأخضر بتصميم الإجاصة المميز.



خواتم ذهب ابيض مرصعة بالزمرد الأخضر

Cartier



اًيمكنك اختيار خاتم ذهب أبيض ومرصع بالزمرد الأخضر ليضيف لمسة حيوية لأصابعك.

برزت العديد من موديلات خواتم بالذهب الأبيض والمرصعة بهذا الحجر الثمين.

قفدمت بعض الماركات خواتم ذهب ابيض تجمع بين الزمرد والألماس على الجانبين، مثل خواتم بوشرون Boucheron، كارتييه Cartier.

كما أحاط الألماس فص الزمرد الأخضر في تصاميم متنوعة ولافتة للأنظار، مثل الخاتم البيضاوي من تيفاني آند كو Tiffany & Co، والخاتم المستدير من غراف Graff.

Advertisements

Graff



وأبدعت ماركة شوميه Chaumet العديد من التصاميم التي تجمع بين الزمرد والألماس، ويأتي خاتم التاج في مقدم التصاميم المميزة والأيقونية التي قدمتها العلامة.

كذلك قدمت ماركة شوبارد Chopard تصاميم متنوعة للخواتم المرصعة بالزمرد، مثل خاتم القلب وخاتم الإجاصة.

وبرزت مجموعة مميزة من أشكال الأحجار المرصعة بالزمرد في خواتم غراف Graff التي تتميز بالإبهار والسحر.

وتتمتع خواتم فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels بالنعومة والبساطة، حيث خواتم الذهب الأبيض وأحجار الزمرد الأخصر بأحجام كبيرة وصغيرة لتناسب مختلف أشكال اليد وأحجام الأصابع.

شاهدي أجمل تصاميم خواتم بالزمرد الأخضر لتختاري تصميماً أخاذاً تتألقين به في احتفالات اليوم الوطني السعودي 2019.

تابعي أيضاً:

الزمرد حجر فاخر يليق باليوم الوطني السعودي

أساور من الزمرد لاطلالات ملكية

الزمرد خيار النجمات العالميات في مهرجان كان السينمائي 2019