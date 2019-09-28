صيحات موضة شنط 2020 من أسبوع الموضة في ميلان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - أطلقت دور الأزياء العالمية شنط يد بمختلف الأشكال والأحجام والألوان والأنسجة تلائم كل الأعمار والأذواق.

تنوع هائل من تصاميم شنط اليد شهدته منصات عروض أسبوع الموضة في ميلانو عكس الإتجاة العصري الذي تتبناه أعرق الدور العالمية والذي يرجح كفة الإبتكار على حساب القطع العملية التي تناسب إمرأة هذا العصر، أنها موديلات تلائم عصر فاشينيستا إنستقرام اللواتي يبحثن عن قطع تلفت الأنظار حتى وإن لم تكن مريحة.

الجميلة جمعت لكِ تشكيلة من أحدث موديلات شنط اليد لتتعرفي إلى صيحات موضة ربيع وصيف 2020.





حقائب يد صغيرة الحجم من أسبوع ميلانو





تمسكت شنط اليد شديدة الصغر Mini Bags بمكانتها على مدرجات عروض أسبوع ميلانو، وأبتكرت ماركات شهيرة موديلات منوعة فخطفت أنظارنا القطع الفريدة من جورجيو أرماني Giorgio Armani، تودز Tod's وAigner، وتلك الأخيرة مزودة بسلسال طويل يمكنك من إرتدائها عبر الجسم لتزين إطلالتك الكاجوال على مدار اليوم.





حقائب يد مطبعة موضة ربيع 2020

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أحتلت شنط اليد المزينة بالطبعات والرسومات الجريئة ذات الألوان الصارخة مجموعات الأزياء الجاهزة ربيع وصيف 2020 وتفردت ماركة موسكينو Moschino بالتصاميم الخلابة وأمتازت بالأحجام المتوسطة والعملية، كما لفتتنا الشنط الـ Shopper لدى بيتر بيلوتو Peter Pilotto والكلاتش المونوكروم من مجموعة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.





حقائب يد كبيرة من عروض ميلانو



لا نستطيع أن ننكر أن أعيننا تبحث دومًا عن الشنط الكبيرة التي تخدم جميع الإطلالات والمناسبات لا سيما اذا كانت عطلة أو طلعة بغرض التسوق، وقد راعت دور الأزياء الكبيرة إحتياجات زبوناتها حول العالم، والنتيجة قطع كبيرة تمزج بين البساطة والفخامة تجدينها لدى Aigner و Laura Biagiotti و Giada.





موضة إرتداء حقيبتين في الطلة الواحدة



مجددًا تسجل موضة إرتداء حقيبتين Double Duty حضور لافت على خشبات عروض أسبوع ميلانو، بعض الماركات أعتمدت على التضاد الكبير بين الحقيبة الكبيرة والموديل شديد الصغر كما في مجموعة Aigner، والبعض الآخر أتت تصاميمه بأحجام متقاربة مثل التصاميم التي رصدناها لدى تودز Tod's وبيتر بيلوتو Peter Pilotto.





حقائب عبر الجسم موضة 2020

Aigner



تُجمل الطلة بشكل شبابي أنيق وحرصت دور الأزياء على تقديمها بموديلات فخمة، طالعي التصاميم التي زينت إطلالات عارضات Laura Biagiotti و Aigner، ونسقيها مع الفساتين الواسعة أو إطلالة مؤلفة من قميص واسع والجينز.

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شنط صغيرة موضة الموسم

Aigner



أعتلت قائمة صيحات موضة 2019 ويبدو أنها ستحافظ على مكانها في الربيع القادم، بعد أن تسابقت ماركات شهيرة على إدراجها ضمن عروض أسبوع ميلانو، وننصحك بالإختيار بين موديلات جورجيو أرماني Giorgio Armani و سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo.

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