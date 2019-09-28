كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - لـ مكياج خفيف للفتيات الجامعيات لا يحتاج إلى أحمر شفاه قوي، وهنا سيكون الخيار الأمثل هو الغلوس الشفاف أو الوردي، الذي يمنح شفاهكِ ملمسًا ناعمًا ويكون بمثابة مرطب أيضًا، وسيناسب كذلك المكياج الخفيف للجامعة.



لهذا قد اخترنا لكِ أفضل أنواع الغلوس الشفاف المرطب للجامعيات.



Wet Cherry Lip Gloss in Extra Poppin- Lime Crime

Wet Cherry Lip Gloss in Extra Poppin- Lime Crime



بلمسة واحدة من الغلوس الشفاف من Lime Crime بطعم الكريز الرائع، الذي منح شفتيكِ لونًا ورديًّا خفيفًا، وتبدو الشفاه ناعمة ورطبة للغاية.



Super Lustrous The Gloss - Revlon

Super Lustrous The Gloss - Revlon



بإحساس فخم من ألوان الكريستال البراقة لهذا الغلوس من ريفلون، سوف تشعرين بالكثير من الثقة، وهو لا يحتوي على أيّ رائحة، لهذا فهو آمن للغاية على شفتيكِ، كما أنه خفيف الوزن، لكنّ هذا اللمعان الثري الذي يتركه على شفتيكِ سوف يزيدكِ أنوثة.



Gloss Bomb Universal Lip Luminizer - Fenty Beauty by Rihanna

Gloss Bomb Universal Lip Luminizer



هذا الغلوس مثالي إن كانت شفتاكِ تعاني التشقق والجفاف، وهنا لن يفيدها أيّ غلوس لامع، ولكنك ستحتاجين لهذا الإصدار من مجموعة ريانا، الغني بـ زبدة الشيا المرطبة لشفتيكِ، بالإضافة إلى اللمسة اللامعة التي ستتركها على الجلد.

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Lip Gloss- Glossier

Lip Gloss- Glossier



هذا الغلوس يجعل شفتيكِ وردية وناعمة، وممتلئة قليلة، من الممكن أن تضعيه فقط من دون مكياج لمظهر طبيعي جذاب.



Ultra Shine Lip Gel- Sephora

Ultra Shine Lip Gel- Sephora



هذا الغلوس يجعل شفتيكِ تتلألأ مثل الماس، فهو ثقيل وكريمي وناعم على شفتيكِ، كما أنه يدوم لأوقات طويلة، وسوف تشعرين معه بالأمان لأنّ شفتيكِ رطبة طوال الوقت.

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