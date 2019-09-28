مكياج العيون الدخانية في ست خطوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - مكياج العيون الدخاني هو الخيار الأول بالنسبة إلى خبراء التجميل والسيدات اللواتي يبحثن عن ملامح لافتة وجذابة في السهرات. فهو يعزز غموض مكياجك وسحره، كما أنه يجعل عينيك تبدوان أكثر بريقاً وجاذبية. في هذا التقرير، نقدّم لكِ دليلا خطوة بخطوة لتطبيق مكياج العيون الدخاني بنفسك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.



1. ترطيب محيط العين

كريم العيون Kiehl’s Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream



قبل البدء بتطبيق مكياج عينيك، عليكِ التأكد من أن المنطقة المحيطة بهما رطبة وخالية من الشوائب. اختاري كريم عيون يناسب حاجاتك ويحتوي على نسبة عالية من المكوّنات المرطّبة والمغذية، يخفّف علامات التعب التي تظهر على العينين ويساعدك في الحصول على مكياج عيون ناجح.

بإمكانك أن تختاري كريم العيون Kiehl’s Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream.



2. استخدمي برايمر العيون

برايمر العيون



لم يعد البرايمر مستحضراً اختيارياً بل بات ضرورياً لتثبيت المكياج ونجاحه. استخدمي برايمر العيون قبل وضع الظلال، فهو يساعد في تثبيتها وتوحيد لون بشرتك. كما أن تركيبة البرايمر تسهّل عملية تطبيق الظل وتجعلها سلسة وسهلة.

اختاري برايمر العيون Urban Decay Eyeshadow Primer Potion



3. الهايلايتر لمكياج عيون مشرق

الهايلايتر



قبل استخدام لوحة الظلال بالألوان الدخانية، طبقي هايلايتر مشرق في الزاوية الداخلية للعين وتحت الحاجبين مباشرة. تساعد هذه الخطوة في جعل العينين تبدوان أوسع وأكثر حيوية.

اختاري هايلايتر Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand



4. تطبيق الظلال

الظلال



ابدأي بتطبيق الظلّ المتوسّط اللون على الجفن المتحرّك ثم استخدمي فرشاة صغيرة لتوزيعه على الجفن السفلي. ثم ابدأي بوضع الظلّ الداكن على زاوية العين الخارجية وصولاً إلى عظم الجفن. حاولي مزج اللونين بطريقة ناعمة حتى لا تبدو الظلال داكنة وقاسية وتحافظي في الوقت نفسه على تدرجاته الجذابة.

اختاري لوحة ظلال Charlotte Tilbury The Rock Chick

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5. الأيلاينر

الأيلاينر



استخدمي أيلاينر سائل وارسمي خطاً على محاذاة الرموش. حاولي أن يكون الخط متوسّط العرض كي لا يغطي على الظلال.

اختاري Lancôme Artliner



6. الماسكرا بتركيبة مكثّفة

الماسكرا بتركيبة مكثّفة



لأن مكياج العيون الدخاني يجب أن يكون لافتاً وغامضاً، لا بد من أن تختاري ماسكرا بتركيبة غنيّة تزيد من حجم الرموش وتجعلها تبدو كثيفة من دون أن تترك أي تكتّلات مزعجة.

اختاري ماسكرا Diorshow Pump ‘N’ Volume

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